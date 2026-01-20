Філатов повідомив про обшуки у міській раді Дніпра

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про обшуки в міській раді на тлі чергової масованої російської атаки 20 січня, внаслідок якої у місті була пошкоджена велика котельня, а сотні будинків залишились без тепла. Про це він повідомив у соцмережі Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Філатова, формальною причиною обшуків є те, що "нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено".

Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні "правоохоронці" у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра? - пише міський голова.

Він також звернувся до керівництва держави з закликом припинити брехати про "єдність нації, незламність та переформатування влади".

Доки ви не вгамуєте своїх скаженілих псів, які вже 100 відсотків поводять себе, як пʼята колона. Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами та хай вони керують та несуть повну відповідальність - резюмував Філатов.

Нагадаємо

Раніше міський голова Дніпра пояснював, чому під час блекаутів у місті зникають вода і тепло. Як зазначив Філатов, у великому місті генератори не можуть повністю замінити електропостачання для води й опалення.

Він додав, що через зупинку насосів припиняється подача води, а разом із нею - і робота котелень, адже вода є теплоносієм. Також Філатов наголосив, що після повернення світла систему не можна вмикати одразу на повну - різке навантаження може знову спричинити аварійне відключення для всього міста.