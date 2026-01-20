Філатов повідомив про обшуки у міській раді Дніпра

$43.180.08
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 1028 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 23494 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 51955 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 43380 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 44412 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 38590 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 48426 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 21593 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 56960 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Популярнi новини
"Прошу хліба": український пілот скинув жінці у Костянтинівці продукти з дронаVideo19 січня, 23:35 • 25133 перегляди
Нічна атака на Київ: у столиці вибухи та перебої зі світлом20 січня, 00:14 • 23929 перегляди
Київське метро змінює рух поїздів через складну енергетичну ситуацію03:37 • 8076 перегляди
Ворог атакує Україну крилатими ракетами: де зберігається загроза05:10 • 20113 перегляди
Низку областей перевели на аварійні відключення світла - Укренерго06:23 • 20055 перегляди
Публікації
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo07:20 • 5974 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється19 січня, 14:58 • 48370 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
Ексклюзив
19 січня, 11:57 • 56922 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України19 січня, 11:54 • 54106 перегляди
Чому МОЗ затягує з рішенням щодо ліцензій скандального Odrex: перевірку завершили понад тиждень тому, але результатів досі немає19 січня, 09:09 • 70320 перегляди
УНН Lite
"Мамина копія": Інна Мірошниченко щемливо привітала сина з днем народженняPhoto19 січня, 14:12 • 24459 перегляди
У мережі висміяли нову пісню Тіни Кароль у TikTok про "світло", "тепло" і "добро"Photo19 січня, 08:40 • 39841 перегляди
Threads став популярнішим за X в мобільному додатку - звіт19 січня, 07:47 • 33667 перегляди
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"18 січня, 03:14 • 38423 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 50366 перегляди
Філатов повідомив про обшуки у міській раді Дніпра

Київ

 • 110 перегляди

Міський голова Дніпра звернувся до керівництва держави з закликом припинити брехати про «єдність нації, незламність та переформатування влади».

Філатов повідомив про обшуки у міській раді Дніпра

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про обшуки в міській раді на тлі чергової масованої російської атаки 20 січня, внаслідок якої у місті була пошкоджена велика котельня, а сотні будинків залишились без тепла. Про це він повідомив у соцмережі Telegram, передає УНН.

Деталі

За словами Філатова, формальною причиною обшуків є те, що "нібито на міському сміттєзвалищі щось не так захоронено".

Зараз серед дзвінків від комунальників, газовиків та тепловиків, мені ще потрібно заслуховувати юристів та екологів. Шановні "правоохоронці" у мене є тільки одне питання. Можна було прийти з обшуком не сьогодні зранку, а хоча б завтра?

- пише міський голова.

Він також звернувся до керівництва держави з закликом припинити брехати про "єдність нації, незламність та переформатування влади".

Доки ви не вгамуєте своїх скаженілих псів, які вже 100 відсотків поводять себе, як пʼята колона. Або вже призначайте скрізь ваших прокурорів з ментами та хай вони керують та несуть повну відповідальність

 - резюмував Філатов.

Нагадаємо

Раніше міський голова Дніпра пояснював, чому під час блекаутів у місті зникають вода і тепло. Як зазначив Філатов, у великому місті генератори не можуть повністю замінити електропостачання для води й опалення.

Він додав, що через зупинку насосів припиняється подача води, а разом із нею - і робота котелень, адже вода є теплоносієм. Також Філатов наголосив, що після повернення світла систему не можна вмикати одразу на повну - різке навантаження може знову спричинити аварійне відключення для всього міста.

Євген Устименко

