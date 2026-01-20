Филатов сообщил об обысках в городском совете Днепра

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обысках в городском совете на фоне очередной массированной российской атаки 20 января, в результате которой в городе была повреждена крупная котельная, а сотни домов остались без тепла. Об этом он сообщил в соцсети Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Филатова, формальной причиной обысков является то, что "якобы на городской свалке что-то не так захоронено".

Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра? - пишет городской голова.

Он также обратился к руководству государства с призывом прекратить врать о "единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти".

Пока вы не угомоните своих взбесившихся псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность - резюмировал Филатов.

Напомним

Ранее мэр Днепра объяснял, почему во время блэкаутов в городе исчезают вода и тепло. Как отметил Филатов, в большом городе генераторы не могут полностью заменить электроснабжение для воды и отопления.

Он добавил, что из-за остановки насосов прекращается подача воды, а вместе с ней - и работа котельных, ведь вода является теплоносителем. Также Филатов подчеркнул, что после возвращения света систему нельзя включать сразу на полную - резкая нагрузка может снова вызвать аварийное отключение для всего города.