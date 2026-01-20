Филатов сообщил об обысках в городском совете Днепра

$43.180.08
08:19 • 2480 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 1578 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 24447 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 53212 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 44459 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 45284 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
19 января, 14:59 • 39134 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
19 января, 14:58 • 49799 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
19 января, 13:29 • 21729 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 58021 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Популярные новости
"Прошу хлеба": украинский пилот сбросил женщине в Константиновке продукты с дронаVideo19 января, 23:35 • 26454 просмотра
Ночная атака на Киев: в столице взрывы и перебои со светом20 января, 00:14 • 25319 просмотра
Киевское метро меняет движение поездов из-за сложной энергетической ситуации03:37 • 9966 просмотра
Враг атакует Украину крылатыми ракетами: где сохраняется угроза05:10 • 21521 просмотра
Ряд областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго06:23 • 21548 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo07:20 • 7626 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется19 января, 14:58 • 49799 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 58021 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 55193 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 71353 просмотра
Филатов сообщил об обысках в городском совете Днепра

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Мэр Днепра обратился к руководству государства с призывом прекратить лгать о "единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти".

Филатов сообщил об обысках в городском совете Днепра

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил об обысках в городском совете на фоне очередной массированной российской атаки 20 января, в результате которой в городе была повреждена крупная котельная, а сотни домов остались без тепла. Об этом он сообщил в соцсети Telegram, передает УНН.

Детали

По словам Филатова, формальной причиной обысков является то, что "якобы на городской свалке что-то не так захоронено".

Сейчас среди звонков от коммунальщиков, газовиков и тепловиков, мне еще нужно заслушивать юристов и экологов. Уважаемые "правоохранители" у меня есть только один вопрос. Можно было прийти с обыском не сегодня утром, а хотя бы завтра?

- пишет городской голова.

Он также обратился к руководству государства с призывом прекратить врать о "единстве нации, несокрушимости и переформатировании власти".

Пока вы не угомоните своих взбесившихся псов, которые уже 100 процентов ведут себя, как пятая колонна. Или уже назначайте везде ваших прокуроров с ментами и пусть они руководят и несут полную ответственность

 - резюмировал Филатов.

Напомним

Ранее мэр Днепра объяснял, почему во время блэкаутов в городе исчезают вода и тепло. Как отметил Филатов, в большом городе генераторы не могут полностью заменить электроснабжение для воды и отопления.

Он добавил, что из-за остановки насосов прекращается подача воды, а вместе с ней - и работа котельных, ведь вода является теплоносителем. Также Филатов подчеркнул, что после возвращения света систему нельзя включать сразу на полную - резкая нагрузка может снова вызвать аварийное отключение для всего города.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
