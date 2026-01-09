$42.990.27
Чому Дніпро залишається без води та тепла під час блекаутів: Філатов дав відповідь

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Міський голова Дніпра закликав жителів не перевантажувати систему одразу після відновлення світла. Він додав, що о 15:00 9 січня в місті запустять електротранспорт і метрополітен.

Чому Дніпро залишається без води та тепла під час блекаутів: Філатов дав відповідь

Міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив, чому під час блекаутів у місті зникають вода і тепло. Про це він написав у соцмережах, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Філатов, у великому місті генератори не можуть повністю замінити електропостачання для води й опалення.

Мільйонне місто не може цілодобово сидіти на генераторах. Навіть якщо поставити їх на кожному перехресті. Та й у кожного ідіота на балконі

- йдеться в дописі.

Філатов додав, що через зупинку насосів припиняється подача води, а разом із нею - і робота котелень, адже вода є теплоносієм.

Наявність електрики дорівнює можливості подавати воду в будинки. Бо вона не тече в крани напряму з річки Дніпро, а скеровується в будинки через складну систему. Складну настільки, що існують такі водозабірні та насосні станції, котрі не здатні "підняти" навіть надпотужні дизельні генератори

- підкреслив він.

Також міський голова наголосив, що після повернення світла систему не можна вмикати одразу на повну - різке навантаження може знову спричинити аварійне відключення для всього міста.

Принагідно ще раз повторю, що коли у ваші домівки повернулося світло, це не привід вмикати в розетки все, що у вас є! Зрозуміло, що є нагальні потреби. Але все ж. Стабілізувати систему набагато важче коли вона перенавантажена. Не думайте, будь ласка, що коли ви сушите феном волосся, спостерігаючи при цьому як кипить електрочайник, а пралка докручує третій підряд цикл прання, то це суто ваша особиста справа. Вона-то ваша. Але вплинути зрештою може на всіх. Зокрема й на вас

- заявив Філатов.

Пізніше міський голова Дніпра уточнив: о 15:00 9 січня в місті запустять електротранспорт і метрополітен.

Нагадаємо

Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області у ніч на 8 січня більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.

Через блекаут міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв про оголошення надзвичайної ситуації національного рівня 8 січня.

Станом на ранок 9 січня енергетики відновили теплопостачання та електрику для 800 тисяч абонентів Дніпропетровської області. Наразі роботи тривають - водопостачання стабілізовано для всіх.

Євген Устименко

