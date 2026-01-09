Чому Дніпро залишається без води та тепла під час блекаутів: Філатов дав відповідь
Київ • УНН
Міський голова Дніпра закликав жителів не перевантажувати систему одразу після відновлення світла. Він додав, що о 15:00 9 січня в місті запустять електротранспорт і метрополітен.
Міський голова Дніпра Борис Філатов пояснив, чому під час блекаутів у місті зникають вода і тепло. Про це він написав у соцмережах, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Філатов, у великому місті генератори не можуть повністю замінити електропостачання для води й опалення.
Мільйонне місто не може цілодобово сидіти на генераторах. Навіть якщо поставити їх на кожному перехресті. Та й у кожного ідіота на балконі
Філатов додав, що через зупинку насосів припиняється подача води, а разом із нею - і робота котелень, адже вода є теплоносієм.
Наявність електрики дорівнює можливості подавати воду в будинки. Бо вона не тече в крани напряму з річки Дніпро, а скеровується в будинки через складну систему. Складну настільки, що існують такі водозабірні та насосні станції, котрі не здатні "підняти" навіть надпотужні дизельні генератори
Також міський голова наголосив, що після повернення світла систему не можна вмикати одразу на повну - різке навантаження може знову спричинити аварійне відключення для всього міста.
Принагідно ще раз повторю, що коли у ваші домівки повернулося світло, це не привід вмикати в розетки все, що у вас є! Зрозуміло, що є нагальні потреби. Але все ж. Стабілізувати систему набагато важче коли вона перенавантажена. Не думайте, будь ласка, що коли ви сушите феном волосся, спостерігаючи при цьому як кипить електрочайник, а пралка докручує третій підряд цикл прання, то це суто ваша особиста справа. Вона-то ваша. Але вплинути зрештою може на всіх. Зокрема й на вас
Пізніше міський голова Дніпра уточнив: о 15:00 9 січня в місті запустять електротранспорт і метрополітен.
Нагадаємо
Внаслідок масованої російської атаки на Дніпропетровську та Запорізьку області у ніч на 8 січня більшість споживачів залишилися без світла та водопостачання.
Через блекаут міський голова Дніпра Борис Філатов повідомляв про оголошення надзвичайної ситуації національного рівня 8 січня.
Станом на ранок 9 січня енергетики відновили теплопостачання та електрику для 800 тисяч абонентів Дніпропетровської області. Наразі роботи тривають - водопостачання стабілізовано для всіх.