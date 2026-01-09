$42.990.27
Почему Днепр остается без воды и тепла во время блэкаутов: Филатов дал ответ

Киев • УНН

 • 208 просмотра

Мэр Днепра призвал жителей не перегружать систему сразу после восстановления света. Он добавил, что в 15:00 9 января в городе запустят электротранспорт и метрополитен.

Почему Днепр остается без воды и тепла во время блэкаутов: Филатов дал ответ

Мэр Днепра Борис Филатов объяснил, почему во время блэкаутов в городе исчезают вода и тепло. Об этом он написал в соцсетях, передает УНН.

Подробности

Как отметил Филатов, в большом городе генераторы не могут полностью заменить электроснабжение для воды и отопления.

Миллионный город не может круглосуточно сидеть на генераторах. Даже если поставить их на каждом перекрестке. Да и у каждого идиота на балконе

- говорится в сообщении.

Филатов добавил, что из-за остановки насосов прекращается подача воды, а вместе с ней - и работа котельных, ведь вода является теплоносителем.

Наличие электричества равно возможности подавать воду в дома. Потому что она не течет в краны напрямую из реки Днепр, а направляется в дома через сложную систему. Сложную настолько, что существуют такие водозаборные и насосные станции, которые не способны "поднять" даже сверхмощные дизельные генераторы

- подчеркнул он.

Также мэр подчеркнул, что после возвращения света систему нельзя включать сразу на полную - резкая нагрузка может снова вызвать аварийное отключение для всего города.

Попутно еще раз повторю, что когда в ваши дома вернулся свет, это не повод включать в розетки все, что у вас есть! Понятно, что есть насущные потребности. Но все же. Стабилизировать систему гораздо труднее, когда она перегружена. Не думайте, пожалуйста, что когда вы сушите феном волосы, наблюдая при этом, как кипит электрочайник, а стиралка докручивает третий подряд цикл стирки, то это сугубо ваше личное дело. Оно-то ваше. Но повлиять в конечном итоге может на всех. В том числе и на вас

- заявил Филатов.

Позже мэр Днепра уточнил: в 15:00 9 января в городе запустят электротранспорт и метрополитен.

Напомним

В результате массированной российской атаки на Днепропетровскую и Запорожскую области в ночь на 8 января большинство потребителей остались без света и водоснабжения.

Из-за блэкаута мэр Днепра Борис Филатов сообщал об объявлении чрезвычайной ситуации национального уровня 8 января.

По состоянию на утро 9 января энергетики восстановили теплоснабжение и электричество для 800 тысяч абонентов Днепропетровской области. Сейчас работы продолжаются - водоснабжение стабилизировано для всех.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Днепропетровская область
Запорожская область
Днепр