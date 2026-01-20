У Дніпрі, Запоріжжі та Львові проходять обшуки: перші деталі

Фото: Національна поліція України

У вівторок, 20 січня, правоохоронці проводять низку обшуків в Дніпропетровській, Запорізькій і Львівській областях. З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Як зазначили у поліції обшуки проводяться у межах кримінального провадження, що розслідується за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Обшуки відбуваються за погодженням прокуратури та відповідно до ухвали суду. А саме: за місцями розташування полігону твердих побутових відходів, офісних приміщень, за адресами реєстрації та мешкання фігурантів кримінального провадження, у транспортних засобах, які ними використовуються - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про обшуки в міській раді, які почались в той день, коли росіяни здійснили масовану атаку по Україні, якої не уник і Дніпро. Внаслідок атаки у місті була пошкоджена велика котельня, а сотні будинків залишились без тепла.