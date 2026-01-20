Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова

Обшуки, про які сьогодні заявив міський голова Дніпра Бориса Філатова, проводяться в департаменті екології міської ради та на комунальному підприємстві, повідомили УНН у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Деталі

"У Дніпровській міській раді проводяться обшуки в межах кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді.

Досудове розслідування стосується перевірки фактів можливого неправомірного використання бюджетних коштів у сфері управління відходами.

З метою об’єктивної та повної перевірки цих обставин, встановлення реального обсягу виконаних робіт, руху бюджетних коштів, належного обліку майна та можливих збитків територіальній громаді", - повідомили у пресслужбі.

Там додали, що обшуки не проводяться у міського голови, також ні йому, ні комусь іще з посадовців вручення підозри не планувалося.

Доповнення

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про обшуки в міській раді, які почались в той день, коли росіяни здійснили масовану атаку по Україні, якої не уник і Дніпро.

У поліції повідомили, що у вівторок, 20 січня, правоохоронці проводять низку обшуків в Дніпропетровській, Запорізькій і Львівській областях. З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради.

