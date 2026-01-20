$43.180.08
Ексклюзив
09:21 • 544 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
08:19 • 5454 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
07:41 • 6300 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
19 січня, 18:36 • 27892 перегляди
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
19 січня, 17:12 • 58563 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
Ексклюзив
19 січня, 16:20 • 48054 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
Ексклюзив
19 січня, 15:17 • 47986 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
19 січня, 14:59 • 41211 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
19 січня, 14:58 • 54040 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
Ексклюзив
19 січня, 13:29 • 22379 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
Публікації
Ексклюзиви
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 558 перегляди

Обшуки в Дніпровській міській раді стосуються можливого неправомірного використання бюджетних коштів у сфері управління відходами. Слідчі перевіряють обсяг виконаних робіт та рух бюджетних коштів.

Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова

Обшуки, про які сьогодні заявив міський голова Дніпра Бориса Філатова, проводяться в департаменті екології міської ради та на комунальному підприємстві, повідомили УНН у пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Деталі

"У Дніпровській міській раді проводяться обшуки в межах кримінального провадження на підставі ухвал слідчого судді.

Досудове розслідування стосується перевірки фактів можливого неправомірного використання бюджетних коштів у сфері управління відходами.

З метою об’єктивної та повної перевірки цих обставин, встановлення реального обсягу виконаних робіт, руху бюджетних коштів, належного обліку майна та можливих збитків територіальній громаді", - повідомили у пресслужбі.

Там додали, що обшуки не проводяться у міського голови, також ні йому, ні комусь іще з посадовців вручення підозри не планувалося.

Доповнення

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив про обшуки в міській раді, які почались в той день, коли росіяни здійснили масовану атаку по Україні, якої не уник і Дніпро. 

У поліції повідомили, що у вівторок, 20 січня, правоохоронці проводять низку обшуків в Дніпропетровській, Запорізькій і Львівській областях. З метою вилучення документів, один з обшуків проводиться у КП у приміщенні Дніпровської міської ради.

Лілія Подоляк

