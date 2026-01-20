Оперативная ситуация на фронте: за сутки произошло более 100 боевых столкновений

Генеральный штаб ВСУ обнародовал сводку по состоянию на 22:00 20 января. С начала суток на фронте зафиксировано 102 боевых столкновения. российские войска совершили четыре ракетных и 41 авиационный удар, применив 38 ракет и 85 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг использовал более 3300 дронов-камикадзе и совершил 2503 обстрела позиций украинских войск. Об этом пишет УНН.

Детали

Наивысшая интенсивность атак зафиксирована на Покровском направлении, где оккупанты 31 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск и других. По предварительным данным, здесь обезврежено 115 захватчиков и уничтожено значительное количество техники, в том числе три пункта управления, артиллерийская система и 26 БпЛА.

На Константиновском направлении силы обороны отбили 13 атак в районах Предтечино, Иванополья и Щербиновки. На Лиманском направлении враг десять раз атаковал в сторону населенных пунктов Твердохлебово и Ставки.

Ситуация в других секторах

Южно-Слобожанское направление: зафиксировано девять штурмов в районе Волчанска и прилегающих населенных пунктов, четыре боестолкновения продолжаются.

Гуляйпольское направление: противник девять раз атаковал позиции украинских защитников и нанес массированные авиаудары по населенным пунктам региона.

Славянское и Купянское направления: отбито шесть атак противника, часть боев продолжается.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано, на других участках фронта ситуация существенных изменений не претерпела. Силы обороны продолжают удерживать позиции и наносить врагу потери в живой силе и технике.

