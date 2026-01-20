Оперативная ситуация на фронте: за сутки произошло более 100 боевых столкновений

$43.180.08
19:42 • 1122 просмотра
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 6914 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 18183 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 18148 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 30205 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 21288 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27336 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24729 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24710 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21752 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
Блогер Владимир Петров уволен из Национального военного мемориального кладбища20 января, 10:30 • 17618 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 31231 просмотра
Тина Кароль извинилась перед украинцами после волны обсуждений песни о свете и теплеPhotoVideo20 января, 13:02 • 10110 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 12297 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 13481 просмотра
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть19:12 • 3136 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией15:45 • 18186 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность20 января, 13:28 • 30205 просмотра
Спасти Odrex? Минздрав почти две недели не принимает решение по результатам проверки скандальной клиники20 января, 10:57 • 31418 просмотра
Киборги выстояли, не выстоял бетон: Украина чтит защитников Донецкого аэропортаPhotoVideo20 января, 07:20 • 44655 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Эмманюэль Макрон
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Давос
Гренландия
Европа
Что происходит в браке Милы Кунис и Эштона Кутчера: инсайдеры говорят о напряжении в отношениях17:49 • 3164 просмотра
На фоне скандала со старшим сыном Дэвид Бекхэм заговорил об ошибках детей17:16 • 4446 просмотра
Netflix меняет предложение о слиянии Warner Bros. на фоне давления Paramount16:21 • 4654 просмотра
Jerry Heil заявила, что ее пытаются отстранить от Нацотбора на Евровидение-2026Photo14:39 • 13630 просмотра
Маск спросил подписчиков, стоит ли ему покупать Ryanair, на фоне спора с гендиректором14:32 • 12440 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
Старлинк

Оперативная ситуация на фронте: за сутки произошло более 100 боевых столкновений

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 102 боевых столкновениях 20 января, российские войска совершили четыре ракетных и 41 авиационный удар. Наибольшая интенсивность атак зафиксирована на Покровском направлении.

Оперативная ситуация на фронте: за сутки произошло более 100 боевых столкновений

Генеральный штаб ВСУ обнародовал сводку по состоянию на 22:00 20 января. С начала суток на фронте зафиксировано 102 боевых столкновения. российские войска совершили четыре ракетных и 41 авиационный удар, применив 38 ракет и 85 управляемых авиабомб. Кроме этого, враг использовал более 3300 дронов-камикадзе и совершил 2503 обстрела позиций украинских войск. Об этом пишет УНН.

Детали

Наивысшая интенсивность атак зафиксирована на Покровском направлении, где оккупанты 31 раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск и других. По предварительным данным, здесь обезврежено 115 захватчиков и уничтожено значительное количество техники, в том числе три пункта управления, артиллерийская система и 26 БпЛА.

На Константиновском направлении силы обороны отбили 13 атак в районах Предтечино, Иванополья и Щербиновки. На Лиманском направлении враг десять раз атаковал в сторону населенных пунктов Твердохлебово и Ставки.

Ситуация в других секторах

Южно-Слобожанское направление: зафиксировано девять штурмов в районе Волчанска и прилегающих населенных пунктов, четыре боестолкновения продолжаются.

Гуляйпольское направление: противник девять раз атаковал позиции украинских защитников и нанес массированные авиаудары по населенным пунктам региона.

Славянское и Купянское направления: отбито шесть атак противника, часть боев продолжается.

На Приднепровском направлении боестолкновений не зафиксировано, на других участках фронта ситуация существенных изменений не претерпела. Силы обороны продолжают удерживать позиции и наносить врагу потери в живой силе и технике.

Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб19.01.26, 20:36 • 38407 просмотров

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград