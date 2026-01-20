Оперативна ситуація на фронті: за добу відбулося понад 100 бойових зіткнень

$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:42 • 1254 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
18:44 • 7150 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 18353 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 18253 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 30338 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 21327 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 27356 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24747 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24730 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21760 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища20 січня, 10:30 • 17754 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 31438 перегляди
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і теплоPhotoVideo20 січня, 13:02 • 10226 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 12455 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 13645 перегляди
Публікації
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути19:12 • 3280 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 15:45 • 18353 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність20 січня, 13:28 • 30338 перегляди
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки20 січня, 10:57 • 31525 перегляди
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропортуPhotoVideo20 січня, 07:20 • 44712 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Європа
Реклама
УНН Lite
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках17:49 • 3230 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей17:16 • 4510 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount16:21 • 4708 перегляди
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026Photo14:39 • 13704 перегляди
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором14:32 • 12515 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка

Оперативна ситуація на фронті: за добу відбулося понад 100 бойових зіткнень

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 102 бойові зіткнення 20 січня, російські війська здійснили чотири ракетні та 41 авіаційний удар. Найбільша інтенсивність атак зафіксована на Покровському напрямку.

Оперативна ситуація на фронті: за добу відбулося понад 100 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 22:00 20 січня. Від початку доби на фронті зафіксовано 102 бойових зіткнення. російські війська здійснили чотири ракетні та 41 авіаційний удар, застосувавши 38 ракет та 85 керованих авіабомб. Окрім цього, ворог використав понад 3300 дронів-камікадзе та здійснив 2503 обстріли позицій українських військ. Про це пише УНН.

Деталі

Найвищу інтенсивність атак зафіксовано на Покровському напрямку, де окупанти 31 раз намагалися просунутися в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ та інших. За попередніми даними, тут знешкоджено 115 загарбників та знищено значну кількість техніки, зокрема три пункти управління, артилерійську систему та 26 БпЛА.

На Костянтинівському напрямку сили оборони відбили 13 атак у районах Предтечиного, Іванопілля та Щербинівки. На Лиманському напрямку ворог десять разів атакував у бік населених пунктів Твердохлібове та Ставки.

Ситуація в інших секторах

Південно-Слобожанський напрямок: зафіксовано дев'ять штурмів у районі Вовчанська та прилеглих населених пунктів, чотири боєзіткнення тривають.

Гуляйпільський напрямок: противник дев'ять разів атакував позиції українських захисників та завдав масованих авіаударів по населених пунктах регіону.

Слов'янський та Куп'янський напрямки: відбито шість атак противника, частина боїв продовжується.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано, на інших ділянках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала. Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу втрат у живій силі й техніці.

Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб19.01.26, 20:36 • 38413 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград