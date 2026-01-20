Оперативна ситуація на фронті: за добу відбулося понад 100 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив зведення станом на 22:00 20 січня. Від початку доби на фронті зафіксовано 102 бойових зіткнення. російські війська здійснили чотири ракетні та 41 авіаційний удар, застосувавши 38 ракет та 85 керованих авіабомб. Окрім цього, ворог використав понад 3300 дронів-камікадзе та здійснив 2503 обстріли позицій українських військ. Про це пише УНН.

Деталі

Найвищу інтенсивність атак зафіксовано на Покровському напрямку, де окупанти 31 раз намагалися просунутися в районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ та інших. За попередніми даними, тут знешкоджено 115 загарбників та знищено значну кількість техніки, зокрема три пункти управління, артилерійську систему та 26 БпЛА.

На Костянтинівському напрямку сили оборони відбили 13 атак у районах Предтечиного, Іванопілля та Щербинівки. На Лиманському напрямку ворог десять разів атакував у бік населених пунктів Твердохлібове та Ставки.

Ситуація в інших секторах

Південно-Слобожанський напрямок: зафіксовано дев'ять штурмів у районі Вовчанська та прилеглих населених пунктів, чотири боєзіткнення тривають.

Гуляйпільський напрямок: противник дев'ять разів атакував позиції українських захисників та завдав масованих авіаударів по населених пунктах регіону.

Слов'янський та Куп'янський напрямки: відбито шість атак противника, частина боїв продовжується.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано, на інших ділянках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала. Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу втрат у живій силі й техніці.

