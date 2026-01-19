Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про результати операцій, спрямованих на зниження воєнно–економічного потенціалу агресора. У ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони завдали ураження по складу безпілотних літальних апаратів 144 мотострілецької дивізії рф, пише УНН.

Деталі

Склад БПЛА росіян розташовувався у населеному пункті Новокраснянка на тимчасово окупованій території Луганської області. Зафіксовано влучання в ціль.

ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї

Також оприлюднено уточнені дані щодо попередніх ударів по інфраструктурних об'єктах на території росії. Підтверджено ураження наливного терміналу нафтопереробного заводу "туапсинський" у краснодарському краї.

Атака на нафтобазу

Крім того, зафіксовано наслідки атаки на нафтобазу "осколнефтеснаб" у населеному пункті котел бєлгородської області. У результаті застосування ударних БпЛА знищено один резервуар типу РВС-1000 та пошкоджено ще шість одиниць аналогічного обладнання.

У Генеральному штабі зазначили, що системні заходи з послаблення наступальних спроможностей ворога триватимуть і надалі з метою примушення російської федерації до припинення збройної агресії.

Запальна ніч: у Генштабі підтвердили ураження Туапсинського НПЗ, “Таманьнєфтєгазу” та ще низки важливих ворожих об'єктів