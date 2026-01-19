$43.180.08
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб
17:12 • 3656 перегляди
Трамп закликає Європу зосередитися на війні росії проти України, а не на Гренландії
16:20 • 9922 перегляди
“Шахеди” як зброя терору: як працює українська ППО і чи можливо закрити міста на 100%
15:17 • 12479 перегляди
Ціна енергетичної страховки: у що Україні обходиться імпорт електроенергії з Європи
14:59 • 14616 перегляди
Українці витратили 11,3 млрд грн "зимової тисячі": найчастіше - на комуналку, продукти, ліки та донати
14:58 • 17383 перегляди
Трамп відкриває другий фронт у Європі: ситуація навколо Гренландії загострюється
13:29 • 14662 перегляди
Якими мають бути температура та вологість в оселі: відповідь лікаря
19 січня, 11:57 • 32602 перегляди
СБУ вивчить можливу шкоду державі у разі призначення Зелінського головою Державіаслужби
19 січня, 11:54 • 32330 перегляди
“Особисте так” Трампа, “Угода процвітання” та переговори: що вирішують у Давосі для України
19 січня, 11:48 • 18084 перегляди
Нацполіція завершила розслідування кримінальної справи щодо смерті одеського бізнесмена у скандальній клініці Odrex
Сили оборони України уразили склад БпЛА на Луганщині та нафтові об'єкти на території рф - Генштаб

Київ • УНН

Сили оборони України уразили склад БпЛА 144 мотострілецької дивізії рф у Новокраснянці на Луганщині. Також підтверджено ураження наливного терміналу НПЗ у краснодарському краї та нафтобази у бєлгородській області.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про результати операцій, спрямованих на зниження воєнно–економічного потенціалу агресора. У ніч на 19 січня підрозділи Сил оборони завдали ураження по складу безпілотних літальних апаратів 144 мотострілецької дивізії рф, пише УНН.

Деталі

Склад БПЛА росіян розташовувався у населеному пункті Новокраснянка на тимчасово окупованій території Луганської області. Зафіксовано влучання в ціль.

ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському краї31.12.25, 12:25 • 36800 переглядiв

Також оприлюднено уточнені дані щодо попередніх ударів по інфраструктурних об'єктах на території росії. Підтверджено ураження наливного терміналу нафтопереробного заводу "туапсинський" у краснодарському краї.

Атака на нафтобазу

Крім того, зафіксовано наслідки атаки на нафтобазу "осколнефтеснаб" у населеному пункті котел бєлгородської області. У результаті застосування ударних БпЛА знищено один резервуар типу РВС-1000 та пошкоджено ще шість одиниць аналогічного обладнання.

У Генеральному штабі зазначили, що системні заходи з послаблення наступальних спроможностей ворога триватимуть і надалі з метою примушення російської федерації до припинення збройної агресії. 

Запальна ніч: у Генштабі підтвердили ураження Туапсинського НПЗ, “Таманьнєфтєгазу” та ще низки важливих ворожих об'єктів31.12.25, 18:00 • 3553 перегляди

Степан Гафтко

