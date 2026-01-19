Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил о результатах операций, направленных на снижение военно-экономического потенциала агрессора. В ночь на 19 января подразделения Сил обороны нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов 144 мотострелковой дивизии РФ, пишет УНН.

Детали

Склад БПЛА россиян располагался в населенном пункте Новокраснянка на временно оккупированной территории Луганской области. Зафиксировано попадание в цель.

Также обнародованы уточненные данные по предыдущим ударам по инфраструктурным объектам на территории России. Подтверждено поражение наливного терминала нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае.

Атака на нефтебазу

Кроме того, зафиксированы последствия атаки на нефтебазу "Осколнефтеснаб" в населенном пункте Котел Белгородской области. В результате применения ударных БПЛА уничтожен один резервуар типа РВС-1000 и повреждены еще шесть единиц аналогичного оборудования.

В Генеральном штабе отметили, что системные меры по ослаблению наступательных возможностей врага будут продолжаться и в дальнейшем с целью принуждения Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии.

