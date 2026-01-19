Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб

$43.180.08
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
16:20 • 9846 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
15:17 • 12444 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
14:59 • 14586 просмотра
Украинцы потратили 11,3 млрд грн "зимней тысячи": чаще всего - на коммуналку, продукты, лекарства и донаты
14:58 • 17341 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется
Эксклюзив
13:29 • 14652 просмотра
Какой должна быть температура и влажность в доме: ответ врача
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32571 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
19 января, 11:54 • 32307 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины
19 января, 11:48 • 18082 просмотра
Нацполиция завершила расследование уголовного дела о смерти одесского бизнесмена в скандальной клинике Odrex
19 января, 07:52 • 23688 просмотра
Враг подтягивает резервы к Покровску: Сырский раскрыл ситуацию на Покровском направлении
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 28161 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 48653 просмотра
Из-за новых атак рф обесточивания в 5 областях, есть аварийные отключения, в Киеве и области ситуация остается сложной - Минэнерго19 января, 10:04 • 25543 просмотра
Арест имущества Тимошенко: суд объявил перерыв в заседании до завтра19 января, 11:20 • 18608 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 9468 просмотра
Трамп открывает второй фронт в Европе: ситуация вокруг Гренландии обостряется14:58 • 17345 просмотра
СБУ изучит возможный ущерб государству в случае назначения Зелинского главой Госавиаслужбы
Эксклюзив
19 января, 11:57 • 32574 просмотра
«Личное да» Трампа, «Соглашение о процветании» и переговоры: что решают в Давосе для Украины19 января, 11:54 • 32310 просмотра
Почему Минздрав затягивает с решением по лицензиям скандального Odrex: проверку завершили более недели назад, но результатов до сих пор нет19 января, 09:09 • 48663 просмотра
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 71139 просмотра
"Мамина копия": Инна Мирошниченко трогательно поздравила сына с днем рожденияPhoto14:12 • 9482 просмотра
В сети высмеяли новую песню Тины Кароль в TikTok о "свете", "тепле" и "добре"Photo19 января, 08:40 • 28166 просмотра
Threads стал популярнее X в мобильном приложении - отчет19 января, 07:47 • 24587 просмотра
Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18 января, 03:14 • 30070 просмотра
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 42309 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Силы обороны Украины поразили склад БПЛА 144 мотострелковой дивизии РФ в Новокраснянке Луганской области. Также подтверждено поражение наливного терминала НПЗ в Краснодарском крае и нефтебазы в Белгородской области.

Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил о результатах операций, направленных на снижение военно-экономического потенциала агрессора. В ночь на 19 января подразделения Сил обороны нанесли удар по складу беспилотных летательных аппаратов 144 мотострелковой дивизии РФ, пишет УНН.

Детали

Склад БПЛА россиян располагался в населенном пункте Новокраснянка на временно оккупированной территории Луганской области. Зафиксировано попадание в цель.

ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском крае31.12.25, 12:25 • 36800 просмотров

Также обнародованы уточненные данные по предыдущим ударам по инфраструктурным объектам на территории России. Подтверждено поражение наливного терминала нефтеперерабатывающего завода "Туапсинский" в Краснодарском крае.

Атака на нефтебазу

Кроме того, зафиксированы последствия атаки на нефтебазу "Осколнефтеснаб" в населенном пункте Котел Белгородской области. В результате применения ударных БПЛА уничтожен один резервуар типа РВС-1000 и повреждены еще шесть единиц аналогичного оборудования.

В Генеральном штабе отметили, что системные меры по ослаблению наступательных возможностей врага будут продолжаться и в дальнейшем с целью принуждения Российской Федерации к прекращению вооруженной агрессии. 

Зажигательная ночь: в Генштабе подтвердили поражение Туапсинского НПЗ, "Таманьнефтегаза" и еще ряда важных вражеских объектов31.12.25, 18:00 • 3553 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Луганская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины