$43.300.02
51.010.09
ukenru
18:34 • 18 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
18:23 • 294 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
17:32 • 2616 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
16:08 • 6840 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 11025 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 12290 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 12250 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 20393 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 13150 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31765 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1м/с
86%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 17498 просмотра
МИД обнародовал заявление к годовщине полномасштабного вторжения рф в Украину24 февраля, 09:24 • 4894 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 22658 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 14160 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 7024 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 20393 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 31765 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 50271 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 69077 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 71987 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Латвия
Беларусь
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 3284 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 7174 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 14246 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 26685 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 24385 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Отопление
Х-47М2 "Кинжал"
«Калибр» (семейство ракет)

Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Министр энергетики сообщил, что в марте состоится заседание энергетического "Рамштайна". Евросоюз выделил 920 млн евро на поддержку Украины.

Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль

В марте состоится заседание энергетического "Рамштайна". Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после встречи Президента Владимира Зеленского с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передает УНН.

Детали

Министр энергетики сообщил, что сегодня европейские лидеры посетили киевскую ТЭЦ, которая была серьезно повреждена российскими обстрелами. Партнеры смогли наглядно увидеть масштабы разрушений в энергетике и понять насущность потребностей в оборудовании.

Урсула фон дер Ляйен сегодня объявила о плане поддержки Украины до следующей зимы "Repair, Rebuild, Restart" на 920 млн евро. Чрезвычайно ценим эту помощь. Обсудим детально положения плана во время заседания энергетического "Рамштайна" в марте 

- добавил Шмыгаль.

Также он выразил благодарность за передачу Евросоюзом 500 генераторов для поддержки энергетической системы и критической инфраструктуры. Важная и своевременная поддержка, которая помогла стабилизировать ситуацию и удержать энергосистему.

Вместе восстанавливаем нашу инфраструктуру и делаем все, чтобы свет победил тьму 

- резюмировал Шмыгаль.

Энергетическая поддержка Украины: фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи на 100 млн и «зимний план» на 920 млн евро24.02.26, 18:36 • 1516 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
благотворительность
Европейская комиссия
Европейский совет
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль