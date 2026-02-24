Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
Киев • УНН
Министр энергетики сообщил, что в марте состоится заседание энергетического "Рамштайна". Евросоюз выделил 920 млн евро на поддержку Украины.
В марте состоится заседание энергетического "Рамштайна". Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль после встречи Президента Владимира Зеленского с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и Президентом Европейского Совета Антониу Коштой, передает УНН.
Детали
Министр энергетики сообщил, что сегодня европейские лидеры посетили киевскую ТЭЦ, которая была серьезно повреждена российскими обстрелами. Партнеры смогли наглядно увидеть масштабы разрушений в энергетике и понять насущность потребностей в оборудовании.
Урсула фон дер Ляйен сегодня объявила о плане поддержки Украины до следующей зимы "Repair, Rebuild, Restart" на 920 млн евро. Чрезвычайно ценим эту помощь. Обсудим детально положения плана во время заседания энергетического "Рамштайна" в марте
Также он выразил благодарность за передачу Евросоюзом 500 генераторов для поддержки энергетической системы и критической инфраструктуры. Важная и своевременная поддержка, которая помогла стабилизировать ситуацию и удержать энергосистему.
Вместе восстанавливаем нашу инфраструктуру и делаем все, чтобы свет победил тьму
