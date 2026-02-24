Энергетическая поддержка Украины: фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи на 100 млн и «зимний план» на 920 млн евро

ЕС видит три ключевых направления дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в общении с журналистами во время своего визита в Киев 24 февраля 2026 года, передает УНН.

Первый из них — кредит на 90 млрд евро, который в Евросоюзе называют концепцией "стального дикобраза".

Как пояснила президент Еврокомиссии, этот инструмент должен усилить Украину настолько, чтобы ни один противник не мог ее одолеть.

Она подчеркнула, что решение по этому кредиту уже принято, а государства-члены ЕС дали соответствующие обязательства.

"Мы обеспечим этот кредит тем или иным способом. У нас есть разные способы для этого, и мы воспользуемся ими", — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, первым приоритетом в рамках этого пакета является покрытие неотложных оборонных потребностей Украины. Речь идет о закупке, производстве и поставке современного вооружения для ВСУ, в частности дронов, ракет и боеприпасов.

Фон дер Ляйен сообщила, что работа уже началась, а после консультаций с Вооруженными силами Украины определен первый приоритетный пакет. Цель ЕС — обеспечить его поступление к Пасхе. В него, в частности, должны войти дроны и боеприпасы.

Отдельно она заявила о работе над интеграцией военно-промышленных комплексов Украины и ЕС. По словам президента Еврокомиссии, европейская сторона рассчитывает на взаимную выгоду от такого сотрудничества, в том числе и в части доступа к современным технологиям.

Вторым приоритетом фон дер Ляйен назвала энергетическую поддержку Украины. Она подчеркнула, что Еврокомиссия уже является крупнейшим донором в этой сфере: с начала полномасштабной войны ЕС предоставил более 2 млрд евро помощи и передал более 11 тысяч генераторов.

Кроме того, ЕС подготовил новый пакет на 100 млн евро для неотложной поддержки энергетики. По словам фон дер Ляйен, эти средства можно инвестировать сразу, поскольку необходимые товары уже есть на рынке.

Также Еврокомиссия разработала зимний план на 2026-2027 годы, который будет содержать пакет на 920 млн евро для стабилизации энергетической системы Украины.

Как уточнила президент Еврокомиссии, этот пакет предусматривает обеспечение стабильного снабжения электроэнергии по всей стране, децентрализацию производства энергии из возобновляемых источников, а также ремонт и модернизацию электросетей и ТЭС.

Фон дер Ляйен также подчеркнула необходимость координации поставок, чтобы Украина получала именно те ресурсы, материалы и товары, в которых нуждается больше всего.

С этой целью, по ее словам, вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибудет в марте на "энергетический Рамштайн" для координации действий между Евросоюзом и Украиной.

Отметим, Европейский Союз уже предоставил Украине наибольший объем военной и финансовой поддержки среди партнеров.