Энергетическая поддержка Украины: фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи на 100 млн и «зимний план» на 920 млн евро

$43.300.02
51.010.09
ukenru
Эксклюзив
16:08 • 1394 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 4386 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 7990 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 9108 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 16196 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12205 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 28721 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20768 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18852 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявленияхPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18249 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизнейPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
0.8м/с
90%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Европейские лидеры прибыли в Киев в четвертую годовщину вторжения рфPhoto24 февраля, 07:05 • 25826 просмотра
В Киеве состоятся заседания Коалиции желающих и саммит "Украина - страны Северной Европы и Балтии"24 февраля, 07:43 • 5830 просмотра
Федоров озвучил "план войны" и назвал три цели МинобороныVideo24 февраля, 09:17 • 14747 просмотра
Британия объявила о крупнейшем пакете санкций против рф - до 300 новых ограничений24 февраля, 09:44 • 19522 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 10557 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
12:55 • 16197 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 28721 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 47747 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 66931 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 69961 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кир Стармер
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Германия
Реклама
УНН Lite
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo16:37 • 116 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto14:59 • 3202 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto12:26 • 10680 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 25620 просмотра
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летииVideo23 февраля, 20:42 • 23310 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Старлинк
Отопление

Энергетическая поддержка Украины: фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи на 100 млн и «зимний план» на 920 млн евро

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о трех направлениях поддержки Украины, включая кредит на 90 млрд евро для оборонных нужд. ЕС также предоставит 100 млн евро на энергетику и разработал зимний план на 920 млн евро.

Энергетическая поддержка Украины: фон дер Ляйен анонсировала пакет помощи на 100 млн и «зимний план» на 920 млн евро

ЕС видит три ключевых направления дальнейшей поддержки Украины. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в общении с журналистами во время своего визита в Киев 24 февраля 2026 года, передает УНН.

Первый из них — кредит на 90 млрд евро, который в Евросоюзе называют концепцией "стального дикобраза".

Как пояснила президент Еврокомиссии, этот инструмент должен усилить Украину настолько, чтобы ни один противник не мог ее одолеть.

Она подчеркнула, что решение по этому кредиту уже принято, а государства-члены ЕС дали соответствующие обязательства.

"Мы обеспечим этот кредит тем или иным способом. У нас есть разные способы для этого, и мы воспользуемся ими", — отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, первым приоритетом в рамках этого пакета является покрытие неотложных оборонных потребностей Украины. Речь идет о закупке, производстве и поставке современного вооружения для ВСУ, в частности дронов, ракет и боеприпасов.

Президент Европарламента подписала кредит на 90 миллиардов евро для Украины24.02.26, 17:25 • 1444 просмотра

Фон дер Ляйен сообщила, что работа уже началась, а после консультаций с Вооруженными силами Украины определен первый приоритетный пакет. Цель ЕС — обеспечить его поступление к Пасхе. В него, в частности, должны войти дроны и боеприпасы.

Отдельно она заявила о работе над интеграцией военно-промышленных комплексов Украины и ЕС. По словам президента Еврокомиссии, европейская сторона рассчитывает на взаимную выгоду от такого сотрудничества, в том числе и в части доступа к современным технологиям.

Вторым приоритетом фон дер Ляйен назвала энергетическую поддержку Украины. Она подчеркнула, что Еврокомиссия уже является крупнейшим донором в этой сфере: с начала полномасштабной войны ЕС предоставил более 2 млрд евро помощи и передал более 11 тысяч генераторов.

Кроме того, ЕС подготовил новый пакет на 100 млн евро для неотложной поддержки энергетики. По словам фон дер Ляйен, эти средства можно инвестировать сразу, поскольку необходимые товары уже есть на рынке.

Также Еврокомиссия разработала зимний план на 2026-2027 годы, который будет содержать пакет на 920 млн евро для стабилизации энергетической системы Украины.

Вступ Украины в ЕС в 2027-м: фон дер Ляйен ответила, реально ли это24.02.26, 18:07 • 984 просмотра

Как уточнила президент Еврокомиссии, этот пакет предусматривает обеспечение стабильного снабжения электроэнергии по всей стране, децентрализацию производства энергии из возобновляемых источников, а также ремонт и модернизацию электросетей и ТЭС.

Фон дер Ляйен также подчеркнула необходимость координации поставок, чтобы Украина получала именно те ресурсы, материалы и товары, в которых нуждается больше всего.

С этой целью, по ее словам, вице-премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибудет в марте на "энергетический Рамштайн" для координации действий между Евросоюзом и Украиной.

Отметим, Европейский Союз уже предоставил Украине наибольший объем военной и финансовой поддержки среди партнеров.

Александра Василенко

ЭкономикаПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Европейская комиссия
Вооруженные силы Украины
Европейский Союз
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Денис Шмыгаль
Киев