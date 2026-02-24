$43.300.02
Эксклюзив
16:08 • 824 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
15:23 • 3560 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
14:55 • 7322 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
14:05 • 8496 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
12:55 • 15742 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
12:04 • 12068 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 28415 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
24 февраля, 08:57 • 20700 просмотра
Украина готова действовать конструктивно на фоне спора по "Дружбе" с Венгрией, есть реалистичные решения - глава МИД
24 февраля, 08:32 • 18810 просмотра
Европейские лидеры направили послания поддержки Украине в годовщину вторжения рф - что в заявлениях
Эксклюзив
24 февраля, 07:45 • 18227 просмотра
"Он умер у меня на руках в российском плену" - четыре года большой войны, изменившей миллионы жизней
Президент Европарламента подписала кредит на 90 миллиардов евро для Украины

Киев • УНН

 • 1360 просмотра

Президент Европарламента Роберта Метсола сообщила о подписании решения о кредите на 90 миллиардов евро для Украины. Средства пойдут на поддержку государственных служб, обороны и европейского будущего страны.

Президент Европарламента подписала кредит на 90 миллиардов евро для Украины

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила о подписании решения о предоставлении кредита на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро, передает УНН.

Подписан кредит на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро 

- сообщила Метсола в Х.

По ее словам, средства будут использованы: 

• для поддержки работы основных государственных служб;

• для поддержки обороны Украины;

• для защиты общей безопасности и свободы;

• для достижения подлинного и прочного мира;

• для закрепления будущего Украины в Европе.

Кошта призвал Орбана разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро23.02.26, 20:02 • 10201 просмотр

Напомним 

11 февраля Европейский парламент одобрил кредит поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика