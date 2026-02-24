Президент Европарламента подписала кредит на 90 миллиардов евро для Украины
Киев • УНН
Президент Европарламента Роберта Метсола сообщила о подписании решения о кредите на 90 миллиардов евро для Украины. Средства пойдут на поддержку государственных служб, обороны и европейского будущего страны.
Подписан кредит на поддержку Украины в размере 90 миллиардов евро
По ее словам, средства будут использованы:
• для поддержки работы основных государственных служб;
• для поддержки обороны Украины;
• для защиты общей безопасности и свободы;
• для достижения подлинного и прочного мира;
• для закрепления будущего Украины в Европе.
Напомним
11 февраля Европейский парламент одобрил кредит поддержки для Украины объемом 90 миллиардов евро.