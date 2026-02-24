Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Киев • УНН
Верховная Рада приняла законопроект, позволяющий учредителям учреждений внешкольного образования устанавливать оклады и надбавки, превышающие нормы Кабмина. Это позволяет повышать зарплаты работникам внешкольного образования.
Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размере, превышающем размер, определенный Кабмином, для работников внешкольного образования. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.
Детали
В соответствии с законопроектом, учредители государственных и коммунальных учреждений внешкольного образования имеют право устанавливать должностные оклады, доплаты, надбавки и денежные вознаграждения в размере, превышающем размер, определенный Кабинетом министров Украины, а также имеют право устанавливать для работников дополнительные вознаграждения и пособия.
Напомним
Министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что учителя начнут получать обновленные начисления зарплаты после повышения на 30% в ближайшие недели. Повышение было заложено в госбюджете на 2026 год.