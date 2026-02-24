Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ

Во время перепадов температур украинцы традиционно ожидают всплеска заболеваемости вирусами, в частности, и гриппом. Также в обществе бытует мнение, что именно оттепель провоцирует рост количества ОРВИ. Подробнее о том, когда именно растет количество вирусных инфекций, как себя уберечь и когда ожидать спада заболеваемости для УНН, рассказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко.

Действительно ли оттепель провоцирует всплеск заболеваемости? По словам вирусолога, эпидемические процессы имеют свои закономерности, которые не всегда связаны с погодой. Например, во время сильных морозов уровень заболеваемости иногда даже снижается из-за меньшей социальной активности населения, тогда как в период оттепели люди чаще рискуют переохладиться, что может способствовать развитию других респираторных инфекций.

На самом деле, не доказано, что именно из-за оттепели больше болеют. Когда речь идет об эпидемии гриппа, то там действуют совсем другие законы. Во время сильных морозов школьники не ходят в школу, многие люди остаются дома, и даже заболеваемость может немного падать. А во время оттепели люди не всегда адекватно рассчитывают, как одеться, и тогда могут возникать другие респираторные инфекции из-за переохлаждения – говорит врач.

Когда ожидать спада вирусных заболеваний

Сейчас в Украине доминирует именно грипп, говорит вирусолог, тогда как COVID-19 фактически не фиксируется в последние недели. В то же время циркулируют и другие сезонные вирусы.

Грипп сейчас на первом месте. Ковид мы тестируем, но в последние недели его вообще не находим. За прошедшую неделю выявляли аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы, позапрошлую – еще и метапневмовирусы. Это разные респираторные вирусы, их много, вакцин против большинства из них нет, но обычно они не вызывают тяжелых осложнений, кроме случаев у пожилых людей или маленьких детей – отмечает Алла Мироненко.

Она отмечает, что нынешний сезон не является аномальным, более того - показатели заболеваемости даже ниже, чем в прошлом году, хотя сезон еще не завершился. В то же время, спад заболеваемости традиционно ожидается уже во второй половине марта.

Если смотреть на многолетние ретроспективные данные, то уже со второй недели марта идет снижение заболеваемости. Грипп продолжает циркулировать, но до эпидемического уровня уже не дотягивает. Бывали исключения, когда подъем начинался даже в середине марта, но это скорее единичные случаи. Сейчас можно сказать, что эпидемия, вероятно, подходит к концу, хотя циркуляция вирусов еще будет сохраняться – подчеркивает вирусолог.

Весеннее снижение заболеваемости специалист объясняет тем, что люди больше времени проводят на свежем воздухе и чаще проветривают помещения.

Врач указывает на то, что когда тепло, люди меньше находятся в закрытых помещениях. Много солнца, а вирусы не любят ультрафиолет, они погибают от него. Чаще проветривают помещения, не так как при -20, а когда уже теплее. Проветривание тоже способствует тому, что респираторные вирусы погибают.

Что касается профилактики, Алла Мироненко подчеркивает: простейшие методы остаются самыми эффективными. В местах скопления людей стоит использовать маску, особенно людям из групп риска, также важны вакцинация против гриппа, пребывание на солнце, употребление пищи с высоким содержанием витаминов, в частности, цитрусовых и регулярное проветривание помещений.