Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
Киев • УНН
Лидеры G7 подтвердили поддержку Украины и усилия Трампа по мирному процессу. Также они приветствуют помощь Украине для прохождения зимы.
Лидеры G7 сделали заявление по поводу войны в Украине в четвертую годовщину вторжения рф, подтверждая непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости, и выражая поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по достижению этих целей путем инициирования мирного процесса и привлечения сторон к прямым переговорам, пишет УНН.
В четвертую годовщину дальнейшего вторжения россии в Украину в 2022 году мы, лидеры G7, подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины в защите ее территориальной целостности и права на существование, а также ее свободы, суверенитета и независимости. Мы выражаем нашу постоянную поддержку усилиям президента Трампа по достижению этих целей путем инициирования мирного процесса и привлечения сторон к прямым переговорам. Европа играет ведущую роль в этом процессе, к которой присоединятся другие партнеры. Мы также поддерживаем обязательства в рамках Коалиции желающих предоставить Украине надежные и заслуживающие доверия гарантии безопасности. Мы признаем, что только Украина и россия, работая вместе в добросовестных переговорах, могут достичь мирного соглашения
В заявлении лидеров G7 также указано: "Мы приветствуем усилия членов G7 и других партнеров по оказанию Украине существенной финансовой и материальной поддержки, чтобы помочь стране пережить эту зиму".
"За последние недели были мобилизованы значительные дополнительные мощности по производству электроэнергии вместе с другим критически важным оборудованием, в частности, с января стран G7 в Киев было доставлено более 2500 генераторов и другого необходимого оборудования, такого как трансформаторы, турбины, когенерационные установки, котлы и ремонтное оборудование, а в Фонд энергетической поддержки Украины было сделано более полумиллиарда евро новых обязательств для приобретения оборудования для ремонта и защиты украинской энергетической системы. Устойчивая и надежная энергетическая система будет нужна до следующей зимы и для восстановления страны", - отмечается в заявлении.
"Мы обязуемся тесно сотрудничать с целью обеспечения ядерной безопасности, в частности с Европейским банком реконструкции и развития и Украиной, чтобы способствовать сбору средств для скорейшего восстановления арки герметичности Чернобыльской АЭС и предотвращения любого радиологического инцидента, который будет иметь серьезные гуманитарные и экологические последствия для всего континента", - отмечается в заявлении.
"Мы также поддерживаем инициативы, направленные на обеспечение немедленного, безопасного и безусловного возвращения украинских детей в их семьи и общины, и высоко оцениваем работу Международной коалиции по возвращению украинских детей", - указали лидеры G7 в заявлении.
"Мы будем продолжать оказывать гуманитарную помощь и поддержку населению Украины", - сказано в заявлении.
Справка
В "Группу семи" (G7) входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания и Италия.
