Партнеры предоставят Украине более 600 млн евро на энергетику - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина договорилась о привлечении более 600 млн евро финансовой и технической помощи для восстановления энергетического сектора. Также страна получит оборудование из по меньшей мере шести выведенных из эксплуатации европейских ТЭЦ и ТЭС.
Украина договорилась о привлечении более 600 млн евро финансовой и технической помощи для восстановления энергетического сектора, а также о передаче оборудования из по меньшей мере шести выведенных из эксплуатации европейских теплоэлектроцентралей и теплоэлектростанций. Об этом написал министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.
Подробности
По итогам заседания Международного энергетического агентства украинская делегация достигла ряда ключевых договоренностей с международными партнерами. В частности, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины превысили 250 млн евро. Отдельно с США согласована программа помощи через проект SPARK на сумму 276 млн долларов.
Франция предоставит Украине 71 млн евро грантовой поддержки в течение 2026 года. Также достигнуты договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о передаче выведенного из эксплуатации энергетического оборудования.
Речь идет по меньшей мере о шести ТЭЦ и ТЭС, оборудование которых будет оперативно доставлено и смонтировано в Украине. Это позволит быстро восстановить работу ключевых станций, разрушенных врагом, и обеспечить украинцев теплом
Кроме того, Украина подписала Дорожную карту с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики и меморандум с Канадой о сотрудничестве в энергетической отрасли. Также начата новая архитектура координации помощи – single energy pipeline, что должно ускорить поставки оборудования и повысить эффективность его использования.
Вместе со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией Украина создала Региональную платформу координации по вопросам энергетической устойчивости для стран северо-восточного фланга ЕС.
Искренне благодарю партнеров за поддержку. Чувствуем, что мир сегодня рядом с Украиной. Свет обязательно победит
Напомним
Ранее УНН сообщал, что Франция выделит Украине 71 млн евро грантовой помощи, часть которой пойдет на поддержку энергетического сектора. Договоренности достигнуты во время встречи с министром экономики, финансов, промышленности, энергетики и цифрового суверенитета Франции Роланом Лескюром.