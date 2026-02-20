$43.270.03
13:29
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Партнеры предоставят Украине более 600 млн евро на энергетику - Шмыгаль

Киев • УНН

 52 просмотра

Украина договорилась о привлечении более 600 млн евро финансовой и технической помощи для восстановления энергетического сектора. Также страна получит оборудование из по меньшей мере шести выведенных из эксплуатации европейских ТЭЦ и ТЭС.

Партнеры предоставят Украине более 600 млн евро на энергетику - Шмыгаль
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Украина договорилась о привлечении более 600 млн евро финансовой и технической помощи для восстановления энергетического сектора, а также о передаче оборудования из по меньшей мере шести выведенных из эксплуатации европейских теплоэлектроцентралей и теплоэлектростанций. Об этом написал министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

По итогам заседания Международного энергетического агентства украинская делегация достигла ряда ключевых договоренностей с международными партнерами. В частности, взносы в Фонд поддержки энергетики Украины превысили 250 млн евро. Отдельно с США согласована программа помощи через проект SPARK на сумму 276 млн долларов.

Франция предоставит Украине 71 млн евро грантовой поддержки в течение 2026 года. Также достигнуты договоренности с Латвией, Австрией, Финляндией, Хорватией, Францией и Германией о передаче выведенного из эксплуатации энергетического оборудования.

Речь идет по меньшей мере о шести ТЭЦ и ТЭС, оборудование которых будет оперативно доставлено и смонтировано в Украине. Это позволит быстро восстановить работу ключевых станций, разрушенных врагом, и обеспечить украинцев теплом

- отметил министр.

Кроме того, Украина подписала Дорожную карту с Францией в сфере гражданской ядерной энергетики и меморандум с Канадой о сотрудничестве в энергетической отрасли. Также начата новая архитектура координации помощи – single energy pipeline, что должно ускорить поставки оборудования и повысить эффективность его использования.

Вместе со странами Балтии, Польшей, Финляндией, Данией и Норвегией Украина создала Региональную платформу координации по вопросам энергетической устойчивости для стран северо-восточного фланга ЕС.

Искренне благодарю партнеров за поддержку. Чувствуем, что мир сегодня рядом с Украиной. Свет обязательно победит

- подытожил Денис Шмыгаль.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Франция выделит Украине 71 млн евро грантовой помощи, часть которой пойдет на поддержку энергетического сектора. Договоренности достигнуты во время встречи с министром экономики, финансов, промышленности, энергетики и цифрового суверенитета Франции Роланом Лескюром.

Андрей Тимощенков

