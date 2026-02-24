Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
Киев • УНН
Президент Украины внес изменения в указ от 21 июня 2024 года, обновив состав делегации для переговоров по вступлению в Европейский Союз. Тарас Качка назначен главой делегации и главным переговорщиком.
Президент Владимир Зеленский обновил состав делегации для переговоров по заключению соглашения о вступлении Украины в ЕС, назначив вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку главой делегации и главным переговорщиком. Об этом говорится в президентском указе №157/2026 от 24 февраля, пишет УНН.
Утвердить в составе делегации Украины для участия в переговорах с ЕС по заключению соглашения о вступлении Украины в ЕС Качку Тараса Андреевича – вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, определив его главой делегации – главным переговорщиком
Также в состав делегации вводится:
- Денис Башлык – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Александр Борняков – заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции;
- Анатолий Куцевол – заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;
- Арсен Макарчук – председатель Государственной службы статистики Украины;
- Дарья Марчак – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Ростислав Огрызко – заместитель государственного секретаря Кабинета министров Украины;
- Виктор Павлущик – председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;
- Егор Перелыгин – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Дмитрий Самоненко – заместитель министра финансов Украины;
- Алексей Семенюк – председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
- Михаил Спасов – представитель Уполномоченного по международному сотрудничеству и европейской интеграции Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (по согласию);
- Александр Циборт – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
- Алена Шкрум – первый заместитель министра развития общин и территорий Украины.
Кроме того, указом утверждаются в составе делегации:
- Тарас Высоцкий – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Сергей Деркач – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
- Виталий Киндратив – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
- Мария Марченко – заместитель Генерального директора Директората по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины;
- Сергей Николайчук – первый заместитель председателя Национального банка Украины (по согласию).
В то же время из состава делегации указом выводят Ольгу Стефанишину, освободив ее от исполнения обязанностей главы делегации – главного переговорщика, а также Т.Бережную, Н.Бигун, И.Вернера, В.Головню, С.Гринчук, А.Ермака, В.Ионан, В.Кузя, М.Либанова, О.Немчинова, И.Постоловскую, О.Соболева, Р.Стрельца, Д.Улютина, И.Яременко.
Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
