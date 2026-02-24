$43.300.02
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС

Киев • УНН

 • 174 просмотра

Президент Украины внес изменения в указ от 21 июня 2024 года, обновив состав делегации для переговоров по вступлению в Европейский Союз. Тарас Качка назначен главой делегации и главным переговорщиком.

Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский обновил состав делегации для переговоров по заключению соглашения о вступлении Украины в ЕС, назначив вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качку главой делегации и главным переговорщиком. Об этом говорится в президентском указе №157/2026 от 24 февраля, пишет УНН.

Утвердить в составе делегации Украины для участия в переговорах с ЕС по заключению соглашения о вступлении Украины в ЕС Качку Тараса Андреевича – вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, определив его главой делегации – главным переговорщиком

- говорится в тексте указа.

Также в состав делегации вводится:

  • Денис Башлык – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
    • Александр Борняков – заместитель министра цифровой трансформации Украины по вопросам европейской интеграции;
      • Анатолий Куцевол – заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции;
        • Арсен Макарчук – председатель Государственной службы статистики Украины;
          • Дарья Марчак – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
            • Ростислав Огрызко – заместитель государственного секретаря Кабинета министров Украины;
              • Виктор Павлущик – председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;
                • Егор Перелыгин – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
                  • Дмитрий Самоненко – заместитель министра финансов Украины;
                    • Алексей Семенюк – председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку;
                      • Михаил Спасов – представитель Уполномоченного по международному сотрудничеству и европейской интеграции Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека (по согласию);
                        • Александр Циборт – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
                          • Алена Шкрум – первый заместитель министра развития общин и территорий Украины.

                            Кроме того, указом утверждаются в составе делегации:

                            • Тарас Высоцкий – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
                              • Сергей Деркач – заместитель министра развития общин и территорий Украины;
                                • Виталий Киндратив – заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
                                  • Мария Марченко – заместитель Генерального директора Директората по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Офиса Президента Украины;
                                    • Сергей Николайчук – первый заместитель председателя Национального банка Украины (по согласию).

                                      В то же время из состава делегации указом выводят Ольгу Стефанишину, освободив ее от исполнения обязанностей главы делегации – главного переговорщика, а также Т.Бережную, Н.Бигун, И.Вернера, В.Головню, С.Гринчук, А.Ермака, В.Ионан, В.Кузя, М.Либанова, О.Немчинова, И.Постоловскую, О.Соболева, Р.Стрельца, Д.Улютина, И.Яременко.

                                      Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

                                      Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США27.08.25, 20:11 • 124589 просмотров

                                      Юлия Шрамко

