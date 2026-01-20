$43.180.08
Европейские лидеры в Давосе выступили единым фронтом против амбиций Трампа в отношении Гренландии
18:44 • 4528 просмотра
Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил после атаки БПЛА на Киевскую область
15:45 • 16616 просмотра
От увеличения оборонных бюджетов и возведения бетонных укреплений до конфискации надувных лодок: как Европа готовится к возможной войне с россией
Эксклюзив
20 января, 13:37 • 17155 просмотра
Урожай, фронт и настроение населения: что формирует курс гривны в 2026 году и каким он будет
20 января, 13:28 • 28892 просмотра
Год Трампа: триумфы, провалы, хаос и «быстрые сделки», разбившиеся о реальность
20 января, 11:08 • 20914 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
20 января, 11:00 • 27122 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
20 января, 09:39 • 24606 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
20 января, 09:21 • 24599 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
20 января, 08:19 • 21712 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть

Киев • УНН

 • 1674 просмотра

Сегодня, 20 января, отмечается 106-летие со дня рождения Федерико Феллини. Представлены топ-3 фильма итальянского режиссера: "8½", "Сладкая жизнь" и "Амаркорд".

День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть

Сегодня мировое киносообщество по-особому вспоминает великого итальянского режиссера Федерико Феллини, ведь известному мастеру именно сегодня, 20 января, исполнилось бы 106 лет. Работы Феллини сочетают реальность и фантазию, юмор и меланхолию, создавая уникальные психологические портреты героев. Поэтому представляем вашему вниманию топ-3 фильма итальянского мэтра, которые стоит посмотреть каждому.

"8½"

Сюжет: Режиссер ищет вдохновение для нового фильма, сочетая реальные события и фантазии.

Эта лента открывает внутренний мир художника так глубоко, что зритель словно оказывается внутри его мыслей. Феллини показывает, как творческий процесс может быть одновременно увлекательным и изнурительным, а детали каждого кадра передают сомнения, надежды и поиск смысла. Пересматривая "8½", чувствуешь, что кино может стать способом понять себя и других.

 "Сладкая жизнь"

Сюжет: Журналист Марчелло бродит по ночному Риму, наблюдая за гламурной жизнью и ее пустотой.

В центре фильма — противоречие между внешним блеском и внутренней пустотой, которое Феллини показывает с тонким юмором и грустью. Картина заставляет задуматься о настоящих ценностях и о том, что истинное счастье часто остается незаметным. Она остается актуальной и сегодня, ведь мир так же воспринимает блестящие образы, забывая о простых радостях жизни".

 "Амаркорд"

Сюжет: Ностальгический портрет жизни в маленьком итальянском городке через детские воспоминания.

Фильм передает атмосферу детства, когда все кажется одновременно большим и странным. Феллини сумел воссоздать обыденные моменты, запахи, смех и легкую грусть так, что зритель возвращается в собственные воспоминания. "Амаркорд" это о пробуждении первых серьезных чувств у подростков, познании себя и формировании личности на фоне жизни в городке во время расцвета фашистской диктатуры тогдашнего режима.

Федерико Феллини оставил в наследство не просто фильмы, а целые миры, где реальность переплетается с мечтами, а герои открывают собственные внутренние миры. Просмотр этих лент — возможность почувствовать, почему его творчество остается бессмертным и почему Феллини до сих пор считают одним из самых влиятельных режиссеров в истории кино.

Дженнифер Лоуренс заявила, что потеряла роль у Тарантино, потому что "была недостаточно хороша"18.01.26, 05:14 • 46329 просмотров

Станислав Кармазин

