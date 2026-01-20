$43.180.08
18:44 • 3414 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
15:45 • 15259 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
13:37 • 16363 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
13:28 • 27756 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 20374 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 26878 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 24410 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 24454 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
20 січня, 08:19 • 21658 перегляди
рф атакувала Україну "Цирконом", знешкоджено 27 з 34 ракет і 315 з 339 дронів
20 січня, 07:41 • 18094 перегляди
Білий дім поки не запланував зустріч Трампа із Зеленським у Давосі - Politico
Блогер Володимир Петров звільнений з Національного військового меморіального кладовища
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки
Тіна Кароль вибачилася перед українцями після хвилі обговорень пісні про світло і тепло
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Врятувати Odrex? МОЗ майже два тижні не ухвалює рішення за результатами перевірки скандальної клініки
Кіборги вистояли, не встояв бетон: Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Емманюель Макрон
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Давос
Ґренландія
Європа
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount
Jerry Heil заявила, що її намагаються усунути з Нацвідбору на Євробачення-2026
Маск запитав підписників, чи варто йому купувати Ryanair, на тлі суперечки з гендиректором
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Дипломатка

День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Сьогодні, 20 січня, відзначається 106-річчя з дня народження Федеріко Фелліні. Представлено топ-3 фільми італійського режисера: "8½", "Солодке життя" та "Амаркорд".

День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути

Сьогодні світова кіноспільнота по-особливому згадує великого італійського режисера Федеріко Фелліні, адже знаному майстру саме сьогодні, 20 січня виповнилося б 106 років. Роботи Фелліні поєднують реальність і фантазію, гумор і меланхолію, створюючи унікальні психологічні портрети героїв. Тож представляємо вашій увазі топ-3 фільми італійського метра, які варто переглянути кожному.

"8½"

Сюжет: Режисер шукає натхнення для нового фільму, поєднуючи реальні події та фантазії.

Ця стрічка відкриває внутрішній світ митця так глибоко, що глядач немов опиняється всередині його думок. Фелліні показує, як творчий процес може бути водночас захопливим і виснажливим, а деталі кожного кадру передають сумніви, надії та пошук сенсу. Переглядаючи "8½", відчуваєш, що кіно може стати способом зрозуміти себе й інших.

 "Солодке життя"

Сюжет: Журналіст Марчелло блукає нічним Римом, спостерігаючи за гламурним життям та його порожнечею.

У центрі фільму — протиріччя між зовнішнім блиском і внутрішньою порожнечею, яке Фелліні показує з тонким гумором і сумом. Картина змушує задуматися про справжні цінності і те, що справжнє щастя часто залишається непомітним. Вона залишається актуальною і сьогодні, адже світ так само сприймає блискучі образи, забуваючи про прості радощі життя".

 "Амаркорд"

Сюжет:Ностальгійний портрет життя у маленькому італійському містечку через дитячі спогади.

Фільм передає атмосферу дитинства, коли все здається одночасно великим і дивним. Фелліні зумів відтворити буденні моменти, запахи, сміх і легкий сум так, що глядач повертається у власні спогади. "Амаркорд" це про пробудження перших серйозних почуттів у підлітків, пізнання себе та формування особистості на тлі життя в містечку під час розквіту фашистської диктатури тодішнього режиму.

Федеріко Фелліні залишив у спадок не просто фільми, а цілі світи, де реальність переплітається з мріями, а герої відкривають власні внутрішні світи. Перегляд цих стрічок — нагода відчути, чому його творчість залишається безсмертною і чому Фелліні досі вважають одним із найвпливовіших режисерів у історії кіно.

Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"

Станіслав Кармазін

