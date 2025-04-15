Федеріко Фелліні

Дональд Сазерленд, видатний канадський актор, став уособленням непередбачуваного, антиістеблішментного кіно; він виконував ролі з
непохитною витонченістю і був гарантом цілісності, що підтримувала багато мистецьких картин у рівновазі.
Анук Еме, культова французька актриса, яка здобула світову славу завдяки ролі у фільмі 1966 року "Чоловік і жінка" і мала плідну
кар'єру, що охоплює понад 70 фільмів, померла у віці 92 років.
Едвард Вествік, актор, відомий за роллю у серіалі "Пліткарка", освідчився британській акторці Емі Джексон. Про це він повідомив в
Instagram, опублікувавши фото, на яких він освідчується на підвісному мосту.