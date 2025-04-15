Федеріко Фелліні

Володів кожною сценою, в якій був: Дональд Сазерленд не грав бойовиків або закоханих героїв, але був справжнім гарантом якості - WP

Дональд Сазерленд, видатний канадський актор, став уособленням непередбачуваного, антиістеблішментного кіно; він виконував ролі з непохитною витонченістю і був гарантом цілісності, що підтримувала багато мистецьких картин у рівновазі.