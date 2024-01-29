Зірка "Пліткарки" Ед Вествік заручився з актрисою Емі Джексон
Київ • УНН
Едвард Вествік, актор, відомий за роллю у серіалі "Пліткарка", освідчився британській акторці Емі Джексон. Про це він повідомив в Instagram, опублікувавши фото, на яких він освідчується на підвісному мосту.
Актор який зіграв головну роль в серіалі "Пліткарка" Ед Вествік зробив пропозицію британській актрисі Емі Джексон. Про освідчення коханій він повідомив своїм підписникам у Інстаграмі, передає УНН.
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Деталі
Судячи з фото він зробив коханій пропозицію одружитись прямо посеред підвісного мосту.
Актор в кращих традиціях голлівудських фільмів став на коліно роблячи освідчення. Судячи із щасливих облич обох молодих, заручини вдались.
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Додатково
Едвард Грегорі Вествік — 36 річний англійський актор, музикант і модель. Найбільше відомий за роль Чака Басса в американському телесеріалі Пліткарка (англ. Gossip Girl) (2007—2012). Знімався в таких фільмах як 100 футів (2008), Дж. Едгар (2011), Ромео і Джульетта (2013).
Емі Луїза Джексон — 31-річна англійська актриса та модель, відома своєю роботою в індійських фільмах, переважно тамільських фільмах, а також у кількох фільмах на мовах хінді, телугу, англійською та канадською. Колишня міс підлітковий світ, Джексон знялася в більш ніж п'ятнадцяти картинах. Найвідоміші ролі Джексон включають її дебют у кіноіндустрії як Емі Вілкінсон у Madrasapattinam (2010), Сара у бойовику Singh Is Bliing (2015) і Ніла у найдорожчому фільмі Індії на момент виходу 2.0 (2018).