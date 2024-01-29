Зірка "Пліткарки" Ед Вествік заручився з актрисою Емі Джексон

ukenru
29 березня, 17:57 • 102854 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 119066 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119600 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158099 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 134173 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130345 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142859 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145319 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 386994 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172402 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
79 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 28612 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 24581 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 24018 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 20268 перегляди
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 17142 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235880 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 386991 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441863 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450178 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359550 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 119062 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131303 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125458 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99606 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108417 перегляди
Актуальне
Зірка "Пліткарки" Ед Вествік заручився з актрисою Емі Джексон

Зірка "Пліткарки" Ед Вествік заручився з актрисою Емі Джексон

Київ • УНН

 • 27102 перегляди

Едвард Вествік, актор, відомий за роллю у серіалі "Пліткарка", освідчився британській акторці Емі Джексон. Про це він повідомив в Instagram, опублікувавши фото, на яких він освідчується на підвісному мосту.

Актор який зіграв головну роль в серіалі "Пліткарка" Ед Вествік зробив пропозицію британській актрисі Емі Джексон. Про освідчення коханій він повідомив своїм підписникам у Інстаграмі, передає УНН.

Хай чому грець, ТАК!

– написав актор під світлинами з освідченням.

Деталі

Судячи з фото він зробив коханій пропозицію одружитись прямо посеред підвісного мосту.

Актор в кращих традиціях голлівудських фільмів став на коліно роблячи освідчення. Судячи із щасливих облич обох молодих, заручини вдались.

Померла акторка Сандра Міло, муза Федеріко Фелліні та ікона італійського кіно29.01.24, 17:30 • 29622 перегляди

Додатково

Едвард Грегорі Вествік — 36 річний англійський актор, музикант і модель. Найбільше відомий за роль Чака Басса в американському телесеріалі Пліткарка (англ. Gossip Girl) (2007—2012). Знімався в таких фільмах як 100 футів (2008), Дж. Едгар (2011), Ромео і Джульетта (2013).

Емі Луїза Джексон — 31-річна англійська актриса та модель, відома своєю роботою в індійських фільмах, переважно тамільських фільмах, а також у кількох фільмах на мовах хінді, телугу, англійською та канадською. Колишня міс підлітковий світ, Джексон знялася в більш ніж п'ятнадцяти картинах. Найвідоміші ролі Джексон включають її дебют у кіноіндустрії як Емі Вілкінсон у Madrasapattinam (2010), Сара у бойовику Singh Is Bliing (2015) і Ніла у найдорожчому фільмі Індії на момент виходу 2.0 (2018).

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

КультураУНН Lite
federiko-felliniФедеріко Фелліні
sandra-miloСандра Міло
emi-dzheksonЕмі Джексон
ed-vestvikЕд Вествік
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92