Зірка "Пліткарки" Ед Вествік заручився з актрисою Емі Джексон

Актор який зіграв головну роль в серіалі "Пліткарка" Ед Вествік зробив пропозицію британській актрисі Емі Джексон. Про освідчення коханій він повідомив своїм підписникам у Інстаграмі, передає УНН.

Хай чому грець, ТАК! – написав актор під світлинами з освідченням.

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Судячи з фото він зробив коханій пропозицію одружитись прямо посеред підвісного мосту.

Актор в кращих традиціях голлівудських фільмів став на коліно роблячи освідчення. Судячи із щасливих облич обох молодих, заручини вдались.

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Едвард Грегорі Вествік — 36 річний англійський актор, музикант і модель. Найбільше відомий за роль Чака Басса в американському телесеріалі Пліткарка (англ. Gossip Girl) (2007—2012). Знімався в таких фільмах як 100 футів (2008), Дж. Едгар (2011), Ромео і Джульетта (2013).

Емі Луїза Джексон — 31-річна англійська актриса та модель, відома своєю роботою в індійських фільмах, переважно тамільських фільмах, а також у кількох фільмах на мовах хінді, телугу, англійською та канадською. Колишня міс підлітковий світ, Джексон знялася в більш ніж п'ятнадцяти картинах. Найвідоміші ролі Джексон включають її дебют у кіноіндустрії як Емі Вілкінсон у Madrasapattinam (2010), Сара у бойовику Singh Is Bliing (2015) і Ніла у найдорожчому фільмі Індії на момент виходу 2.0 (2018).