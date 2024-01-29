Померла акторка Сандра Міло, муза Федеріко Фелліні та ікона італійського кіно

На 91-му році життя, у своєму домі у Римі, померла італійська акторка Сандра Міло, відома своїми ролями у фільмах Федеріко Фелліні "8½" та "Джульєтта Духів", а також роботою з режисером Роберто Росселліні. Про це повідомляє УНН із посиланням на Rai News.

Неперевершений голос, неперевершена роль, яку їй на знімальному майданчику подарував Федеріко Фелліні, її велике кохання, і яка залишилася з нею, яскрава усмішка, багато кіно та телебачення. Такою та багато іншою була Сандра Міло, яка померла уві сні у поважному віці 90 років, у своєму будинку, в оточенні своїх близьких, як вона і просила. Про це повідомила родина. - пише італійське видання.

Сандра Міло, ікона італійського кіно, яка зіграла ключову роль у фільмі Федеріко Фелліні "8½", а згодом стала його музою. Салватріс Олена Ліліана Греко (справжнє ім’я акторки), дебютувала у фільмі Роберто Росселліні "Генерал Делла Ровере" 1959 року, після одруження з продюсером Морісом Ергасом. Вона продовжила зніматися у картинах післявоєнної кіноіндустрії Італії, разом з видатними представниками того періоду. Разом з Альберто Сорді та Марчелло Мастроянні, вона з’явилася в оскароносному фільмі "8 ½" режисера Федеріко Фелліні.

Ось що про цей період пише італійське видання:

Федеріко Фелліні організував для неї прослуховування вдома, і вона стала іронічною та розкутою фатальною жінкою у фільмі "8 ½" (1963) з Марчелло Мастроянні, Клаудією Кардинале, Маріо Пісу, Росселлою Фальк, Анук Еме, Барбарою Стіл, Катериною Боратто, Аннібале Нінчі та Джуліаною Каландрою, що принесло їй першу Срібну стрічку за найкращу жіночу роль другого плану - ідеться у матеріалі Rai News.

Згодом Фелліні запросив її разом зі своєю дружиною до роботи у фільмі 1965 року "Джульєтта і духи". Через два десятиліття Сандра Міло розповіла про їхній 17-річний таємний роман у своїй непрямо автобіографічній книзі "Caro Federico". Акторка залишалася поруч з Федеріко Фелліні довгі 17 років, протягом яких Джульєтта Мазіна - дружина Фелліні - знала про позашлюбні зв'язки свого чоловіка.

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Пізніше Сандра Міло стала постійною ведучою ток-шоу на італійському телебаченні. Цікаво, що у 1990 році вона стала жертвою ганебного ефірного розіграшу, який увійшов в історію італійського телебачення. Сандра Міло вела ток-шоу на телеканалі RAI, і їй зателефонував пранкер і повідомив, що її син Чіро щойно нібито потрапив до лікарні після серйозної автомобільної аварії. Повіривши абоненту, перелякана Міло вибігла зі студії з криками "Чіро, Чіро!", але згодом дізналася, що з її сином все гаразд і що її обдурили.

Серед її останніх робіт - Пупі Аваті у 2003 році у фільмі "Серце, що піднімається" та Сальваторе у 2010 році у фільмі "Щаслива родина". У 2021 році Сандра Міло була нагороджена Давидом ді Донателло за життєві досягнення.

Нагадаємо

Володимир Федінчук, актор Рівненського драматичного театру, загинув у бою під Михайлівкою на Донеччині 22 січня. Він працював у театрах Коломиї та Рівного з 2011 року.

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