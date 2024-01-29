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Принцесу Уельську виписали з лікарні через два тижні після операції

Принцесу Уельську виписали з лікарні через два тижні після операції

Київ • УНН

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Принцеса Кейт повернулася додому через два тижні після того, як перенесла операцію на черевній порожнині в лондонській лікарні. Тим часом король Чарльз залишається в лікарні після лікування прблеми з передміхуровою залозою.

В середині січня, дружина спадкоємця британського престолу принца Вільяма, 42-річна Кейт Міддлтон перенесла операцію на черевній порожнині в приватній клініці Лондона, і відтоді лікувалася в лікарні. Нещодавно медики ій дозволили покинути лікарню, наразі принцеса Уельська повернулася додому у Віндзор, передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Британська принцеса Кейт повернулася додому після тривалого перебування в лікарні.

За даними Кенсінгтонського палацу, принцеса Кетрін - більш відома як Кейт Міддлтон - перенесла планову операцію на черевній порожнині в приватній клініці в Лондоні 16 січня. Королівська сім'я не надала жодних подробиць про причину операції, але наразі відомо, що одужання 42-річної жінки йде "хорошими темпами".

У Кенсінгтонському палаці повідомили, що принц і принцеса Уельські хочуть висловити "велику подяку" медичній команді центральної лондонської лікарні та за "добрі побажання, які вони отримали з усього світу".

Доповнення

За даними Національної служби охорони здоров’я, король Чарльз ІІІ залишається в лікарні після лікування доброякісної проблеми з передміхуровою залозою. План для 75-річного короля Чарльза пройти "коригувальну процедуру" для простати був оприлюднений як спосіб заохотити інших чоловіків проходити перевірку простати.Веб-сайт Національної служби охорони здоров’я зафіксував сплеск пошукових запитів щодо збільшення простати, і Кінг був "зрадів, дізнавшись, що його діагноз позитивно впливає на обізнаність громадськості про здоров’я".

Нагадаємо

Фредерік X став королем Данії після того, як королева Маргрете II зреклася престолу. Тисячі людей стали свідками історичного моменту в Копенгагені.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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