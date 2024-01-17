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Принцеса Уельська перенесла планову операцію, "під ніж" збирається лягти й сам король Великої Британії

Принцеса Уельська перенесла планову операцію, "під ніж" збирається лягти й сам король Великої Британії

Київ • УНН

 • 28078 перегляди

Принцеса Уельська Кетрін перенесла успішну операцію на черевній порожнині і буде відсутня на службі до Великодня. Король Чарльз III також планує лікування від раку простати, що має на меті заохотити чоловіків до регулярних медичних оглядів.

Король Чарльз ІІІ планує лікувати простату, оскільки принцеса Уельська Кетрін перенесла операцію на черевній порожнині. Про здоров’я королівської родини пише видання Телеграф із посиланням на дані Кенсінгтонського та Букінгемського палаців, передає УНН.

Деталі

У середу, 17 січня, Кенсінгтонський палац оголосив , що принцеса Уельська Кетрін перенесла операцію на черевній порожнині. Вона залишиться у лікарні Лондона приблизно на два тижні, та повернеться до королівських обов’язків лише після Великодня.

Зазначається, що два коротких закордонні тури принцеси, заплановані на найближчі тижні, перенесені.

Окремо Букінгемський палац оголосив, що лікуватиметься й сам король. У пресслужбі навіть поточнили, що король лікуватиме простату.

Журналісти дивуються тому, що Букінгемський палац розкрив подробиці здоров'я короля. Адже досі це була одна з табуйованих тем. Як пише британська газета Daily Mail з посиланням на джерела, цим кроком Чарльз III хоче подати приклад усім чоловікам, аби вони частіше проходили обстеження.

Король і королева Великої Британії відвідають Австралію цього року02.01.24, 17:55 • 35290 переглядiв

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Принцеса була госпіталізована в Лондонську клініку у вівторок, і запланована операція пройшла успішно. Найближчі два тижні принцеса Кетрін залишатиметься у лікарні, а потім ще до двох місяців вдома.

Королівські джерела повідомили, що принц Уельський планує бути поряд із дружиною та їхніми дітьми протягом усього процесу відновлення. Тому він також відкладе низку зобов’язань, оскільки підтримує свою сім’ю, і не виконуватиме офіційних обов’язків, поки принцеса відновлюється.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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