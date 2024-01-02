Король і королева Великої Британії відвідають Австралію цього року

Король Великої Британії Чарльз і королева Камілла відвідають Австралію восени цього року. Це підтвердив прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе, пише УНН з посиланням на Telegraph.

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Очікується, що король і королева відвідають країну в рамках далекої поїздки наприкінці жовтня, коли вони візьмуть участь у зустрічі глав урядів Співдружності в Самоа.

Представник уряду повідомив австралійським ЗМІ, що прем'єр-міністр очікує можливості привітати короля в Австралії цього року.

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Букінгемський палац відмовився від коментарів. Очевидно тому, що плани поїздок перебувають на дуже ранній стадії.

Цей візит стане першим візитом короля до Австралії з моменту його вступу на престол і першим візитом правлячого монарха після Єлизавети II в жовтні 2011 року.

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