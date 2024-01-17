Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию, "под нож" собирается лечь и сам король Великобритании
Принцесса Уэльская Кэтрин перенесла успешную операцию на брюшной полости и будет отсутствовать на службе до Пасхи. Король Чарльз III также планирует лечение от рака простаты, что имеет целью поощрить мужчин к регулярным медицинским осмотрам.
Немецкий Бундестаг не поддержал призыв передать Украине ракеты Taurus
Парламент Германии проголосовал против проекта резолюции о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.
В Польше рассматривает возможность увеличения производства боеприпасов для помощи Украине - Reuters
Новое правительство Польши ищет способы производить больше боеприпасов и военной техники, чтобы увеличить помощь Украине, заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский в Давосе. Этот шаг свидетельствует о намерении Варшавы укрепить связи с Украиной и противостоять потенциальной российской агрессии.
Днепропетровщина выдержала 12 ударов БПЛА и 4 артобстрела
Россияне 12 раз атаковали дронами-камикадзе Днепропетровскую область, и осуществили по региону 4 прицельных обстрела из артиллерии. По данным областной власти пострадавшие днем ребята в больнице. Юноша в состоянии средней тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь. За жизнь младшего мальчика борются врачи.
В оккупированной Евпатории партизаны зафиксировали военную технику рф неподалеку от железнодорожной станции
Украинские партизаны зафиксировали скопление российской военной техники в оккупированной Евпатории. Вся собранная информация оперативно передана Вооруженным силам Украины.
Друзья Одесской области подарили детской больнице оборудование для новорожденных
Город Бремен передал Одесской областной детской клинической больнице современный аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных. Пожертвование является частью проекта, направленного на укрепление потенциала одесской больницы.
В Киеве откроют второй в мире правительственно-технологический центр GovTech
Всемирный экономический форум открывает GovTech-центр в Киеве, что делает Украину второй страной в мире, которая принимает такую платформу. Центр будет способствовать цифровой трансформации правительства, развитию электронного управления и цифровых навыков.
На фоне выступления Зеленского в Давосе: российские хакеры атаковали правительство Швейцарии
российские хакеры атаковали несколько правительственных сайтов Швейцарии во время визита президента Украины Владимира Зеленского на Всемирный экономическый форум в Давосе.
Минобороны разорвало контракты с компаниями Гринкевича и подало заявление в ГБР
Министерство обороны подало в Государственное бюро расследований заявление о признании потерпевшей стороной в деле против компаний, аффилированных с предпринимателем Игорем Гринкевичем.
Bloomberg: Блинкен не смог вылететь из Давоса из-за ошибки в самолете
Госсекретарь США Энтони Блинкен застрял в Давосе из-за критической ошибки в его самолете Boeing Co. 737. После того как была обнаружена неустранимая утечка кислорода, в Брюссель был отправлен самолет меньшей вместимости, чтобы доставить его домой.