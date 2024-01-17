Принцесса Уэльская перенесла плановую операцию, "под нож" собирается лечь и сам король Великобритании

Король Чарльз III планирует лечить простату, поскольку принцесса Уэльская Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости. О здоровье королевской семьи пишет издание Телеграф со ссылкой на данные Кенсингтонского и Букингемского дворцов, передает УНН.

Детали

В среду, 17 января, Кенсингтонский дворец объявил, что принцесса Уэльская Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости. Она останется в больнице Лондона примерно на две недели, и вернется к королевским обязанностям только после Пасхи.

Отмечается, что два коротких зарубежных тура принцессы, запланированные на ближайшие недели, перенесены.

Отдельно Букингемский дворец объявил, что будет лечиться и сам король. В пресс-службе даже уточнили, что король будет лечить простату.

Журналисты удивляются тому, что Букингемский дворец раскрыл подробности здоровья короля. Ведь до сих пор это была одна из табуированных тем. Как пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники, этим шагом Чарльз III хочет подать пример всем мужчинам, чтобы они чаще проходили обследование.

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Принцесса была госпитализирована в Лондонскую клинику во вторник, и запланированная операция прошла успешно. Ближайшие две недели принцесса Кэтрин будет оставаться в больнице, а затем еще до двух месяцев дома.

Королевские источники сообщили, что принц Уэльский планирует быть рядом с женой и их детьми на протяжении всего процесса восстановления. Поэтому он также отложит ряд обязательств, поскольку поддерживает свою семью, и не будет выполнять официальных обязанностей, пока принцесса восстанавливается.