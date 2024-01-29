Принцессу Уэльскую выписали из больницы через две недели после операции

В середине января, жена наследника британского престола принца Уильяма, 42-летняя Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости в частной клинике Лондона, и с тех пор лечилась в больнице. Недавно медики ей разрешили покинуть больницу, сейчас принцесса Уэльская вернулась домой в Виндзор, передает УНН с ссылкой на BBC.

Детали

Британская принцесса Кейт вернулась домой после длительного пребывания в больнице.

По данным Кенсингтонского дворца, принцесса Кэтрин - более известная как Кейт Миддлтон - перенесла плановую операцию на брюшной полости в частной клинике в Лондоне 16 января. Королевская семья не предоставила никаких подробностей о причине операции, но пока известно, что выздоровление 42-летней женщины идет "хорошими темпами".

В Кенсингтонском дворце сообщили, что принц и принцесса Уэльские хотят выразить "большую благодарность" медицинской команде центральной лондонской больницы и за "добрые пожелания, которые они получили со всего мира".

Дополнение

По данным Национальной службы здравоохранения, король Чарльз III остается в больнице после лечения доброкачественной проблемы с предстательной железой. План для 75-летнего короля Чарльза пройти "корректирующую процедуру" для простаты был обнародован как способ поощрить других мужчин проходить проверку простаты.Веб-сайт Национальной службы здравоохранения зафиксировал всплеск поисковых запросов по увеличению простаты, и Кинг был "рад, узнав, что его диагноз положительно влияет на осведомленность общественности о здоровье".

Напомним,

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