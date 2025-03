Стали відомі номінанти на Оскар-2024: лідирують "Оппенгеймер" Нолана та "Бідолашні створіння" Лантімоса

96-та церемонія вручення премії "Оскар" відбудеться 10 березня цього року. Сьогодні у Лос-Анджелесі, о 15:30 за українським часом, Академією було оголошено список номінантів на премію "Оскар" 2024 року передає УНН.

Деталі

У Лос-Анджелесі оголосили претендентів на нагороди Американської кіноакадемії.

Найбільше номінацій на премію серед цьогорічних претендентів має фільм "Оппенгеймер" ("Oppenheimer") про "батька атомної бомби". Наразі відомо, що фільм режисера Крістофера Нолана може розраховувати на 13 "Оскарів".

На другому місці, "Бідолашні створіння" ("Poor Things") Йоргоса Лантімоса, який отримав 11 номінацій.

Наступні картини: "Вбивці квіткового місяця" ("Killers of the Flower Moon") Мартіна Скорсезе - 10 номінацій; "Барбі" ("Barbie") Грети Гервіг - 8.

Завершують десятку наступні фільми: "Маестро" ("Maestro"), "Минулі життя" ("Past Lives"), "Зона інтересу" ("The Zone of Interest"), "Залишені" ("The Holdovers"), "Американський фікшн" ("American Fiction").

Окремо слід зазначити, що вдруге в історії український фільм опинився серед номінантів на "Оскар", - документальний фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" серед п'яти номінантів на "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм".

Повний список номінантів на премію "Оскар" 2024 року:

Кращий актор у ролі другого плану

Стерлінг К. Браун

Роберт Де Ніро

Роберт Дауні мл

Раян Гослінг

Марк Руффало

Найкраща актриса другого плану

Емілі Блант

Даніель Брукс

Америка Феррера

Джоді Фостер

Девайн Джой Рендолф

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

"Лист свині"

"Дев'яносто п'ять почуттів"

"Наша форма"

"Пахідерме"

"Війна закінчилася! Натхненний музикою Джона та Йоко"

Кращий дизайн костюмів

"Барбі"

"Вбивці квіткового місяця"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

Найкращий короткометражний фільм

"Після"

"Непереможний"

"Лицар удачі"

"Червоний, білий і синій"

"Чудова історія Генрі Шугар"

Найкращий макіяж і зачіска

"Голда"

"Вчитель"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Товариство снігу"

Найкращий саундтрек

"Американський фікшн"

"Індіана Джонс і циферблат долі"

"Вбивці квіткового місяця"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

Найкращий адаптований сценарій

"Американський фікшн"

"Барбі"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

"Зона інтересу"

Найкращий оригінальний сценарій

"Анатомія падіння"

"Залишені"

"Вчитель"

"Травень грудень"

"Минулі життя"

Кращий актор головної ролі

Бредлі Купер

Колман Домінго

Пол Джаматті

Кілліан Мерфі

Джеффрі Райт

Найкраща актриса головної ролі

Аннет Бенінг

Лілі Гладстон

Сандра Халлер

Кері Малліган

Емма Стоун

Кращий анімаційний фільм

"Хлопчик і чапля"

"Елементарний"

"Німона"

"Мрії роботів"

"Людина-павук: Через Всесвіт"

Найкраща операторська робота

"Рахувати"

"Вбивці квіткового місяця"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

Кращий режисер

Жюстін Тріє

Мартін Скорсезе

Крістофер Нолан

Йоргос Лантімос

Джонатан Глейзер

Кращий документальний фільм

"Бобі Вайн: народний президент"

"Вічна пам'ять"

"Чотири доньки"

"Вбити тигра"

"20 день в Маріуполі"

Кращий короткометражний документальний фільм

"Азбука заборони книг"

"Перукар з Літл-Року"

"Острів поміж"

"Останній ремонт"

"Най Най і Вай По"

Найкраще видання

"Анатомія падіння"

"Залишені"

"Вбивці квіткового місяця"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

Найкращий міжнародний фільм

"Іо Капітано" (Італія)

"Ідеальні дні" (Японія)

"Товариство снігу" (Іспанія)

"The Teachers' Lounge" (Німеччина)

"Зона інтересу" (Великобританія)

Найкраща оригінальна пісня

"Вогонь всередині" (Flaming Hot)

"Я просто Кен" (Барбі)

"It Never Went Away" (Американська симфонія)

"Wahzhazhe, A Song For My People" (Killers of the Flower Moon)

"Для чого я був створений?" (Барбі)

Найкращий дизайн виробництва

"Барбі"

"Вбивці квіткового місяця"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бідолашні створіння"

Кращий звук

"Творець"

"Маестро"

"Місія нездійсненна - Розплата мертвих", частина I

"Оппенгеймер"

"Зона інтересів"

Кращі візуальні ефекти

"Творець"

"Годзілла мінус один

"Вартові Галактики" Том 3

"Місія нездійсненна - Розплата мертвих", частина I

"Наполеон"

Кращий фільм

"Американський фікшн"

"Анатомія падіння"

"Барбі"

"Залишені"

"Вбивці квіткового місяця"

"Маестро"

"Оппенгеймер"

"Минулі життя"

"Бідні речі"

