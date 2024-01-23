Стали известны номинанты на Оскар-2024: лидируют "Оппенгеймер" Нолана и "Бедные создания" Лантимоса
Киев • УНН
Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2024 года, среди которых лидирует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана с 13 номинациями, за ним следует "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса с 11. Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта.
96-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта этого года. Сегодня в Лос-Анджелесе, в 15:30 по украинскому времени, Академией был объявлен список номинантов на премию "Оскар" 2024 года передает УНН.
Детали
В Лос-Анджелесе объявили претендентов на награды Американской киноакадемии.
Больше всего номинаций на премию среди нынешних претендентов имеет фильм "Оппенгеймер" ("Oppenheimer") об "отце атомной бомбы". Известно, что фильм режиссера Кристофера Нолана может рассчитывать на 13 "Оскаров".
На втором месте, "Бедные создания" ("Poor Things") Йоргоса Лантимоса, который получил 11 номинаций.
Следующие картины: "Убийцы цветочной луны" ("Killers of the Flower Moon") Мартина Скорсезе - 10 номинаций; "Барби" ("Barbie") Греты Гервиг - 8.
Завершают десятку следующие фильмы: "Маэстро" ("Maestro"), "Прошлые жизни" ("Past Lives"), "Зона интереса" ("The Zone of Interest"), "Оставленные" ("The Holdovers"), "Американский фикшн" ("American Fiction").
Отдельно следует отметить, что второй раз в истории украинский фильм оказался среди номинантов на "Оскар", - документальный фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" среди пяти номинантов на "Оскар" в категории "Лучший документальный фильм".
Полный список номинантов на премию "Оскар" 2024 года:
Лучший актер в роли второго плана
Стерлинг К. Браун
Роберт Де Ниро
Роберт Дауни мл
Райан Гослинг
Марк Руффало
Лучшая актриса второго плана
Эмили Блант
Даниэль Брукс
Америка Феррера
Джоди Фостер
Девайн Джой Рэндолф
Лучший короткометражный анимационный фильм
Письмо свиньи
Девяносто пять чувств
Наша форма
Пахидерме
Война закончилась! Вдохновленный музыкой Джона и Йоко
Лучший дизайн костюмов
Барби
Убийцы цветочной луны
Наполеон
Оппенгеймер
Бедные создания
Лучший короткометражный фильм
После
Непобедимый
Рыцарь удачи
Красный, белый и синий
Замечательная история Генри Шугара
Лучший макияж и прическа
Голда
Учитель
Оппенгеймер
Бедные создания
Общество снега
Лучший саундтрек
Американский фикшн
Индиана Джонс и циферблат судьбы
Убийцы цветочной луны
Оппенгеймер
Бедные создания
Лучший адаптированный сценарий
Американский фикшн
Барби
Оппенгеймер
Бедные создания
Зона интереса
Лучший оригинальный сценарий
Анатомия падения
Оставленные
Учитель
Май декабрь
Прошлые жизни
Лучший актер главной роли
Брэдли Купер
Колман Доминго
Пол Джаматти
Киллиан Мерфи
Джеффри Райт
Лучшая актриса главной роли
Аннет Бенинг
Лили Гладстон
Сандра Халлер
Кэри Маллиган
Эмма Стоун
Лучший анимационный фильм
Мальчик и цапля
Элементарный
Нимона
Мечты роботов
Человек-паук: Через Вселенную
Лучшая операторская работа
Считать
Убийцы цветочной луны
Маэстро
Оппенгеймер
Бедные создания
Лучший режиссер
Жюстин Трие
Мартин Скорсезе
Кристофер Нолан
Йоргос Лантимос
Джонатан Глейзер
Лучший документальный фильм
Бобби Вайн: народный президент
Вечная память
Четыре дочери
Убить тигра
20 день в Мариуполе
Лучший короткометражный документальный фильм
Азбука запрета книг
Парикмахер из Литтл-Рока
Остров между
Последний ремонт
Най Най и Вай По
Лучшее издание
Анатомия падения
Оставленные
Убийцы цветочной луны
Оппенгеймер
Бедные создания
Лучший международный фильм
"Ио Капитано" (Италия)
"Идеальные дни" (Япония)
"Общество снега" (Испания)
"The Teachers' Lounge" (Германия)
"Зона интереса" (Великобритания)
Лучшая оригинальная песня
"Огонь внутри" (Flaming Hot)
"Я просто Кен" (Барби)
"It Never Went Away" (Американская симфония)
"Вахжаж, песня для моего народа" (Убийцы цветочной луны)
"Для чего я был создан?" (Барби)
Лучший дизайн производства
Барби
Убийцы цветочной луны
Наполеон
Оппенгеймер
Бедные создания
Лучший звук
Творец
Маэстро
"Миссия невыполнима - Расплата мертвых", часть I
Оппенгеймер
Зона интересов
Лучшие визуальные эффекты
Творец
"Годзилла минус один
"Стражи Галактики" Том 3
"Миссия невыполнима - Расплата мертвых", часть I
Наполеон
Лучший фильм
Американский фикшн
Анатомия падения
Барби
Оставленные
Убийцы цветочной луны
Маэстро
Оппенгеймер
Прошлые жизни
Бедные вещи
Напомним,
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Стали известны номинанты на Оскар-2024: лидируют "Оппенгеймер" Нолана и "Бедные создания" Лантимоса
Объявлены номинанты на премию "Оскар" 2024 года, среди которых лидирует "Оппенгеймер" Кристофера Нолана с 13 номинациями, за ним следует "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса с 11. Церемония вручения премии "Оскар" состоится 10 марта.
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