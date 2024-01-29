Умерла актриса Сандра Мило, муза Федерико Феллини и икона итальянского кино

На 91-м году жизни, в своем доме в Риме, умерла итальянская актриса Сандра Мило, известная своими ролями в фильмах Федерико Феллини "8½" и "Джульетта Духов", а также работой с режиссером Роберто Росселлини. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rai News.

Непревзойденный голос, непревзойденная роль, которую ей на съемочной площадке подарил Федерико Феллини, ее большая любовь, и которая осталась с ней, яркая улыбка, много кино и телевидения. Такой и много другой была Сандра Мило, которая умерла во сне в почтенном возрасте 90 лет, в своем доме, в окружении своих близких, как она и просила. Об этом сообщила семья. - пишет итальянское издание.

Сандра Мило, икона итальянского кино, сыгравшая ключевую роль в фильме Федерико Феллини "8½", а впоследствии ставшая его музой. Салватрис Елена Лилиана Греко (настоящее имя актрисы), дебютировала в фильме Роберто Росселлини "Генерал Делла Ровере" в 1959 году, после женитьбы на продюсере Морисе Эргасе. Она продолжила сниматься в картинах послевоенной киноиндустрии Италии, вместе с выдающимися представителями того периода. Вместе с Альберто Сорди и Марчелло Мастроянни, она появилась в оскароносном фильме "8 ½" режиссера Федерико Феллини.

Вот что об этом периоде пишет итальянское издание:

Федерико Феллини организовал для нее прослушивание дома, и она стала ироничной и раскованной роковой женщиной в фильме "8 ½" (1963) с Марчелло Мастроянни, Клаудией Кардинале, Марио Пису, Росселлой Фальк, Анук Эме, Барбарой Стил, Катериной Боратто, Аннибале Нинчи и Джулианой Каландрой, что принесло ей первую Серебряную ленту за лучшую женскую роль второго плана - говорится в материале Rai News.

Впоследствии Феллини пригласил ее вместе со своей женой к работе в фильме 1965 года "Джульетта и духи". Спустя два десятилетия Сандра Мило рассказала об их 17-летнем тайном романе в своей косвенно автобиографической книге "Caro Federico". Актриса оставалась рядом с Федерико Феллини долгие 17 лет, в течение которых Джульетта Мазина - жена Феллини - знала о внебрачных связях своего мужа.

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Позже Сандра Мило стала постоянной ведущей ток-шоу на итальянском телевидении. Интересно, что в 1990 году она стала жертвой позорного эфирного розыгрыша, который вошел в историю итальянского телевидения. Сандра Мило вела ток-шоу на телеканале RAI, и ей позвонил пранкер и сообщил, что ее сын Чиро только что якобы попал в больницу после серьезной автомобильной аварии. Поверив абоненту, перепуганная Мило выбежала из студии с криками "Чиро, Чиро!", но впоследствии узнала, что с ее сыном все в порядке и что ее обманули.

Среди ее последних работ - Пупи Авати в 2003 году в фильме "Поднимающееся сердце" и Сальваторе в 2010 году в фильме "Счастливая семья". В 2021 году Сандра Мило была награждена Давидом ди Донателло за жизненные достижения.

Напомним,

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