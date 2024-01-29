Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон

Актер сыгравший главную роль в сериале "Сплетница" Эд Вествик сделал предложение британской актрисе Эми Джексон. О признании любимой он сообщил своим подписчикам в Инстаграме, передает УНН.

Черт возьми, да! - написал актер под фотографиями с признанием.

Детали

Судя по фото он сделал любимой предложение жениться прямо посреди подвесного моста.

Актер в лучших традициях голливудских фильмов стал на колено делая предложение. Судя по счастливым лицам обоих молодых, помолвка удалась.

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Эдвард Грегори Вествик - 36 летний английский актёр, музыкант и модель. Больше всего известен за роль Чака Басса в американском телесериале Сплетница (англ. Gossip Girl) (2007-2012). Снимался в таких фильмах как 100 футов (2008), Дж. Эдгар (2011), Ромео и Джульетта (2013).

Эми Луиза Джексон - 31-летняя английская актриса и модель, известная своей работой в индийских фильмах, преимущественно тамильских фильмах, а также в нескольких фильмах на языках хинди, телугу, английском и канадском. Бывшая мисс подростковый мир, Джексон снялась в более чем пятнадцати картинах. Самые известные роли Джексон включают ее дебют в киноиндустрии в качестве Эми Уилкинсон в Madrasapattinam (2010), Сара в боевике Singh Is Bliing (2015) и Нила в самом дорогом фильме Индии на момент выхода 2.0 (2018).