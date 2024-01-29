Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  191968 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  263616 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  244481 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  274371 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
25 январь 2024, 08:30  •  260154 просмотра

Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
25 январь 2024, 07:44  •  218764 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Новости по теме

Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон

Эдвард Вествик, актер, известный по роли в сериале "Сплетница", сделал предложение британской актрисе Эми Джексон. Об этом он сообщил в Instagram, опубликовав фото, на которых он делает предложение на подвесном мосту.

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Звезда "Сплетницы" Эд Вествик обручился с актрисой Эми Джексон

Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД

Кулеба, Ермак и Сийярто провели более 6-часовые переговоры в Ужгороде по украинско-венгерским отношениям.

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Более 6 часов продолжались переговоры Кулебы, Ермака и Сийярто - МИД

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне слышны взрывы, российские войска обстреливают город с оккупированного ими левобережья.

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В Херсоне прогремели взрывы

россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые

российские военные обстреляли из "Градов" Зноб-Новгородское Сумской области. Есть погибшие и раненые.

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россияне из "Градов" обстреляли Зноб-Новгородское в Сумской области: есть погибшие и раненые

"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу

22-летний украинец из Кривого Рога был задержан пограничниками при попытке незаконного перехода из Украины в Румынию через Карпаты. Он спрятал свой паспорт в контейнер из-под еды, чтобы в случае задержания изображать из себя заблудившегося туриста.

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"Запеканка с паспортом": украинец спрятал документы в боксе с едой, чтобы скрыть намерение пересечь границу

россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления

На временно оккупированные территории Украины россияне направили дополнительные силы росгвардии, чтобы те обеспечили безопасность коллаборационистов во время проведения так называемых "выборов".

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россия отправляет росгвардейцев на временно оккупированные территории Украины для принуждения к голосованию на фейковых выборах - Центр нацсопротивления

Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что сегодня был сделан очень мощный шаг к организации встречи Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

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Сделали очень мощный шаг к организации встречи Зеленского и Орбана - Ермак

Умерла актриса Сандра Мило, муза Федерико Феллини и икона итальянского кино

Итальянская актриса Сандра Мило, известная по культовым ролям в фильмах Федерико Феллини "8 1/2" и "Джульетта духов", умерла в возрасте 90 лет. Ее считали музой Феллини и иконой итальянского кино послевоенной эпохи.

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Умерла актриса Сандра Мило, муза Федерико Феллини и икона итальянского кино

Обучение, навигация, водолазная деятельность: Минобороны ввело еще 18 стандартов НАТО

В декабре 2023 и январе 2024 года Министерство обороны и Вооруженные силы Украины внедрили еще 18 стандартов НАТО, доведя их общее количество до 315. Еще 50 стандартов планируется внедрить в 2024 году.

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Обучение, навигация, водолазная деятельность: Минобороны ввело еще 18 стандартов НАТО

Большинство украинцев в прифронтовых областях считают, что восстанавливать учреждения культуры нужно после окончания войны - опрос

78% украинцев, проживающих на линии фронта, считают, что культурные учреждения следует восстанавливать только после окончания войны. Относительно финансирования культурных мероприятий во время войны мнения разделились: 50% поддерживают и 44% выступают против.

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Большинство украинцев в прифронтовых областях считают, что восстанавливать учреждения культуры нужно после окончания войны - опрос