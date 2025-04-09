У звезды сериала “Сплетница” Эда Вествика родился сын. Его назвали Оскар

Эд Вествик и Эми Джексон стали родителями мальчика, которого назвали Оскар. Для Эда это первый ребенок, а для Эми – второй, у нее уже есть сын от предыдущих отношений.