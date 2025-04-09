Украинская стендап-комик Алла Волкова родила первенца. Юмористка поделилась трогательным фото из роддома, но пол и имя ребенка
пока неизвестны.
Эд Вествик и Эми Джексон стали родителями мальчика, которого назвали Оскар. Для Эда это первый ребенок, а для Эми – второй, у нее
уже есть сын от предыдущих отношений.
Эдвард Вествик, актер, известный по роли в сериале "Сплетница", сделал предложение британской актрисе Эми Джексон. Об этом он
сообщил в Instagram, опубликовав фото, на которых он делает предложение на подвесном мосту.