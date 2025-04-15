Українська стендап-комік Алла Волкова народила первістка. Гумористка поділилася зворушливим фото з пологового будинку, але стать
та ім'я дитини поки невідомі.
Ед Вествік та Емі Джексон стали батьками хлопчика, якого назвали Оскар. Для Еда це перша дитина, а для Емі – друга, вона вже має
сина від попередніх стосунків.
Едвард Вествік, актор, відомий за роллю у серіалі "Пліткарка", освідчився британській акторці Емі Джексон. Про це він повідомив в
Instagram, опублікувавши фото, на яких він освідчується на підвісному мосту.