Зірка "Пліткарки" Ед Вествік заручився з актрисою Емі Джексон

Едвард Вествік, актор, відомий за роллю у серіалі "Пліткарка", освідчився британській акторці Емі Джексон. Про це він повідомив в Instagram, опублікувавши фото, на яких він освідчується на підвісному мосту.