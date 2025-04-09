Федерико Феллини

Дональд Сазерленд, выдающийся канадский актер стал олицетворением непредсказуемого, антиистеблишментного кино; он исполнял роли с
непоколебимым изяществом и был гарантом целостности, которая поддерживала многие художественные картины в равновесии.
Анук Эме, культовая французская актриса, которая получила мировую славу благодаря роли в фильме 1966 года "Мужчина и женщина" и
имела плодотворную карьеру, охватывающую более 70 фильмов, умерла в возрасте 92 лет.
Эдвард Вествик, актер, известный по роли в сериале "Сплетница", сделал предложение британской актрисе Эми Джексон. Об этом он
сообщил в Instagram, опубликовав фото, на которых он делает предложение на подвесном мосту.