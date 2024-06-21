Владел каждой сценой, в которой был: Дональд Сазерленд не играл боевиков или влюбленных героев, но был настоящим гарантом качества - WP

Выдающийся канадский актер, звезда таких фильмов, как "Голодные игры", "Шесть степеней отчуждения" и "Ограбление по- итальянски", обладал харизмой и талантом, хотя, возможно, у него не было эго, как у кинозвезды. Об этом пишет Washington Post, передает УНН.

Детали

Дональд Сазерленд не играл героев боевиков или влюбленных обожателей, и его не номинировали на "Оскар", однако родившийся в Канаде актер обладал непревзойденным сочетанием личной и профессиональной честности, а также настолько одаренным, что мог занимать совершенно разные ниши. После ряда выступлений на британском телевидении в 1960-е годы актер нашел свой момент в роли недоучки в боевике о Второй мировой войне "Грязная дюжина" (1967). Так что какое-то время он был комическим болваном - подтверждение тому смотрите в "Героях Келли" или вкрадчиво глупом "Начни революцию без меня" (оба 1970), - рассказывается в материале Washington Post.

В 1970 году Сазерленд стал одним из немногих актеров в кино, которые, казалось, говорили правду о войне и войне, - он сыграл одну из главных ролей в роли боевого хирурга Соколиного Глаза Пирса вместе с Траппером Эллиотта Гулда Джоном Макинтайром в контркультурном хите "M.A.S.H.".

В дальнейшем Сазерленд сыграл в фильме "Клут" (1971) – в котором Джейн Фонда получила "Оскар"; в картине "Не смотри сейчас" (1973); и наконец в 1976 году Сазерленд стал Казановой для Федерико Феллини. Вышеперечисленные работы демонстрировали путь, на котором актер казалось бы, не должен быть звездой, при этом будучи для них непоколебимой совестью и опорой.

После ряда работ, среди которых главная роль во "Вторжении похитителей тел", роль профессора-наркомана в "National Lampoon's Animal House", а также работа в картине "Обыкновенные люди", для Сазерленда настал перерыв, - Сазерленд в течение года не мог пройти прослушивание. Но он поступил так, как поступают другие талантливые актеры. Сазерленд обратился к тому, что было ближе всего и стал с этим работать. Таким образом фильмография Сазерленда за последние 40 лет усеяна малоизвестными сокровищами, но и самыми настоящими бомбами (фильм 1985 года "Революция", один из редких случаев, когда актер побаловал себя в роли садиста-пидора британского офицера).

Лихой немецкий шпион в "Игольном ушке" (1981), южноафриканец, борющийся с апартеидом в "Сухом белом сезоне" (1989), удостоенная премии "Эмми" роль советского полковника, разыскивающего серийного убийцу в "Гражданине Икс" (1995), лукавый тренер по легкой атлетике Билл Боуэрман напротив Стива Префонтена в "Без ограничений" (1998) - все это запоминающиеся, крепкие роли. А в новом тысячелетии Сазерленд был готов открыть для себя новое поколение кинозрителей.

Сазерленд исполнял роли непоколебимым и мимолетным изяществом. Как пример: обожаемый и очаровательный мистер Беннетт в фильме "Гордость и предубеждение" 2005 года; или не столь добрый Президент Сноу в четырех фильмах "Голодные игры" (2012–2015).

Напомним

Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по ролям в таких фильмах, как "Голодные игры" и "гордость и предубеждение", умер в возрасте 88 лет, сообщил его сын.