Володів кожною сценою, в якій був: Дональд Сазерленд не грав бойовиків або закоханих героїв, але був справжнім гарантом якості - WP

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 3668 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 63851 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 152108 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 147344 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 123101 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133036 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85058 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93161 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98773 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89691 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
53%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 21189 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 44407 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 17618 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 23476 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11893 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 147347 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221816 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371695 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307614 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415833 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 1206 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 12007 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31178 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28041 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 123102 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Володів кожною сценою, в якій був: Дональд Сазерленд не грав бойовиків або закоханих героїв, але був справжнім гарантом якості - WP

Київ • УНН

 • 107252 перегляди

Дональд Сазерленд, видатний канадський актор, став уособленням непередбачуваного, антиістеблішментного кіно; він виконував ролі з непохитною витонченістю і був гарантом цілісності, що підтримувала багато мистецьких картин у рівновазі.

Володів кожною сценою, в якій був: Дональд Сазерленд не грав бойовиків або закоханих героїв, але був справжнім гарантом якості - WP

Видатний канадський актор, зірка таких фільмів, як "Голодні ігри", "Шість ступенів відчуження" і "Пограбування по-італійськи", мав харизму і талант, хоча, можливо, у нього не було его, як у кінозірки. Про це пише Washington Post, передає УНН.

Деталі

Дональд Сазерленд не грав героїв бойовиків або закоханих залицяльників, і його не номінували на "Оскара", проте народжений у Канаді актор володів неперевершеним поєднанням особистої та професійної чесності, а також був настільки обдарованим, що міг займати абсолютно різні ніші.

Після низки виступів на британському телебаченні в 1960-ті роки актор знайшов "свій момент" у ролі недоучки в бойовику про Другу світову війну "The Dirty Dozen" ("Брудна дюжина", 1967). Якийсь час він був комічним бовдуром - підтвердження можна побачити в "Kelly's Heroes" ("Герої Келлі") або "Start the Revolution Without Me" ("Почни революцію без мене") - обидві картини 1970 року.

У 1970 році Сазерленд став одним із небагатьох акторів у кіно, які, здавалося, говорили правду про війну, - він зіграв одну з головних ролей у ролі бойового хірурга Соколиного Ока Пірса разом із Траппером Еліотта Гулда Джоном МакІнтайром у контркультурному хіті "M.A.S.H.".

Надалі Сазерленд зіграв у фільмі "Klute" ("Клут", 1971), в якому Джейн Фонда отримала "Оскара"; в картині "Don’t Look Now" ("Не дивись зараз", 1973); і нарешті 1976 року Сазерленд став Казановою для Федеріко Фелліні ("Il Casanova di Federico Fellini"). Перераховані вище роботи демонстрували шлях, на якому актор, здавалося б, не повинен бути зіркою, але водночас він був для згаданих кінокартин "непохитною совістю і опорою".

Після головної ролі у "Invasion of the Body Snatchers" ("Вторгнення викрадачів тіл"), а також зображення професора-наркомана в "National Lampoon's Animal House" і, згодом, участі в картині "Ordinary People" ("Звичайні люди"), для Сазерленда настала перерва, - актор протягом року не міг пройти проби.

Але він вчинив так, як чинять інші талановиті актори. Сазерленд звернувся до того, що було найближче, і став із цим працювати. Таким чином фільмографія Сазерленда за останні 40 років виявилася всіяна як маловідомими скарбами, так і справжнісінькими бомбами. Наприклад, фільм 1985 року "Революція", - один із рідкісних випадків, коли актор побалував себе в ролі садиста-офіцера.

Крім того, Сазерленд - хвацький німецький шпигун в "Eye of the Needle" (1981), і південноафриканець, який бореться з апартеїдом в "A Dry White Season" ("Сухому білому сезоні", 1989), також важливо згадати удостоєну премії "Еммі" роль радянського полковника, який розшукує серійного вбивцю в "Громадянині Ікс" (1995), а ще лукавий тренер з легкої атлетики Білл Боуерман у "Without Limits" ("Без обмежень", 1998) - все це запам'ятовуються, міцні ролі. А в новому тисячолітті Сазерленд був готовий відкрити для себе нове покоління кіноглядачів.

Сазерленд виконував ролі непохитною і швидкоплинною витонченістю. Як приклад: обожнюваний і чарівний містер Беннетт у фільмі "Гордість і упередження" 2005 року; або не настільки добрий Президент Сноу в чотирьох фільмах "Hunger Games" (2012-2015).

Нагадаємо

Канадський актор Дональд Сазерленд, відомий за ролями в таких фільмах, як "Голодні ігри "і "Гордість і упередження", помер у віці 88 років, повідомив його син.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

КультураУНН Lite
Федеріко Фелліні
The Washington Post
Канада
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76