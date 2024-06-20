Известный канадский актер Дональд Сазерленд умер на 89-м году жизни. Об этом в Twitter сообщил сын актера Кифер, передает УНН.

"С тяжелым сердцем я говорю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, умер. Я лично считаю одного из важнейших факторов в истории кино. Никогда не пугался роли, хорошей, плохой или уродливой. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, и никто никогда не может просить большего. Хорошо прожитая жизнь", - сообщил Кифер.

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Дональд Сазерленд известен в том числе по роли Кориолана Сноу во франшизе "Голодные игры". Также среди известных лент, где он играл, - "Гордость и предубеждение", "Двадцатый век".

В 2018 году Дональд Сазерленд получил "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. Также Сазерленд - лауреат премий "Эмми" (1995) и "Золотой глобус" (1996, 2003).