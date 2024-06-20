Помер відомий канадський актор Дональд Сазерленд. Йому було 88 років
Київ • УНН
Канадський актор Дональд Сазерленд, відомий за ролями в таких фільмах, як "Голодні ігри" та "Гордість і упередження", помер у віці 88 років, повідомив його син.
Відомий канадський актор Дональд Сазерленд помер на 89-му році життя. Про це у Twitter повідомив син актора Кіфер, передає УНН.
"З важким серцем я кажу вам, що мій батько, Дональд Сазерленд, помер. Я особисто вважаю одного з найважливіших акторів в історії кіно. Ніколи не лякався ролі, доброї, поганої чи потворної. Він любив те, що робив, і робив те, що любив, і ніхто ніколи не може просити більшого. Добре прожите життя", - повідомив Кіфер.
Додамо
Дональд Сазерленд відомий у тому числі за роллю Коріолана Сноу у франшизі "Голодні ігри". Також серед відомих стрічок, де він грав, - "Гордість і упередження", "Двадцяте століття".
2018 року Дональд Сазерленд отримав "Оскар" за видатні заслуги у кінематографі. Також Сазерленд – лауреат премій "Еммі" (1995) та "Золотий глобус" (1996, 2003).