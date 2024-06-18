В возрасте 92 лет умерла французская актриса Анук Эме, которая получила всемирную известность за роль в фильме "Мужчина и женщина" Клода Лелуша. Об этом передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Умерла великая французская актриса Анук Эме, которая за свою более чем семидесятилетнюю карьеру сыграла в 74 фильмах и сериалах и получила престижные награды. О смерти Анук Эме во вторник в возрасте 92 лет объявила ее дочь.

Справка

Анук Эме родилась 27 апреля 1932 года в Париже под именем Франсуаза Дрейфус, она была дочерью актеров.

Сначала девушка была далека в своих интересах от кино, - "настолько, что его почти не было", пишут биографы актрисы. Однако судьба распорядилась по-своему и на пути Франсуазы появился режиссер Анри Калеф. Он неожиданно спросил ее, не хочет ли она работать в кино.

Она так и не поняла, откуда взялось это "да", прозвучавшее на ее губах - пишет издание Le Monde, обращаясь к воспоминаниям актрисы.

Во время войны Франсуазу уже перестали называть Дрейфус, чтобы стать Франсуазой Дюран и уклониться от желтой звезды (особый отличительный знак, который по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям нацистской Германии территории - ред.

Псевдоним "Анук Эме" больше не был вопросом выживания. Однако это имя подчинялось жизненно важному принципу: изобрести себя,- говорится в материале издания.

С 1940-х годов Анук Эме снялась в более 70 художественных фильмах и неоднократно работала с известными режиссерами: будь то "Сладкая жизнь", "Восемь с половиной" или "Лола, девушка из гавани".

Вместе с Жаном-Луи Трентиньяном Анук Эме сыграла в фильме Клода Лелюша "Мужчина и женщина", который вышел в 1966 году. Фильм о горько-сладкой любви, получивший "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах в 1966 году, принес Анук Эме международную славу. За роль девушки-сценариста, которая влюбляется в овдовевшего гонщика после смерти мужа, она получила "Золотой глобус" и премию Британской киноакадемии, а также была номинирована на "Оскар" за лучшую женскую роль.

В 1960-х годах Анук Эме также неоднократно появлялась в американском кино, снявшись в фильмах Сиднея Люмета "Встреча" и Джорджа Кьюкора "Жюстин" в 1969 году. Позже она появилась в фильме Роберта Олтмана "Сдать в багажник" (1994). Кроме Феллини, она сотрудничала со многими итальянскими режиссерами, среди которых Дино Ризи ("Успех"), Алессандро Блазини ("Сельский петух"), Серджио Корбуччи ("День придворного") и Флорестано Ванчини ("Дни нашей любви").

Дополнение

Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти отдал должное актрисе, он написал в соцсетях следующее: "Анук Эме покинула нас. Я искренне думаю о ее семье, о Клоде. Она заставила нас так мечтать..."

Вот что сообщила в Instagram ее дочь Мануэла Папатакис:

"Вместе с моей дочерью Галаад и внучкой Милой мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти моей мамы Анук Эме, - написала она в Instagram. - Я была рядом с ней, когда она умерла сегодня утром в своем доме в Париже".

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