Икона французской музыки и моды Франсуаза Арди умерла в возрасте 80 лет

Одна из самых любимых певиц Франции Франсуаза Арди умерла в возрасте 80 лет, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"Мамы больше нет", - написал в социальных сетях ее сын Томас Дютрон, который тоже является музыкантом.

Среди тех, кто отдал должное Арди после сообщения о ее смерти, была министр культуры Франции Рашида Дати, которая написала в социальных сетях: "Как с ней попрощаться? Вечная Франсуаза Арди, легенда французской песни, которая вошла, благодаря своей чувствительности и ее мелодии, в сердце всей страны".

Дополнение

Арди ворвалась на музыкальную сцену в 1962 году и стала культурной иконой, которая вдохновила Мика Джаггера и Боба Дилана. Известная своими меланхоличными балладами, она символизировала французское поп-движение Yé-yé (yeah yeah), названное так из-за его отсылки к английской музыке.

Среди ее самых известных песен - Tous les garçons et les filles, Comment te dire adieu, Mon amie la Rose.

К примеру, ее самым большим хитом в Британии стала All Over The World, англоязычная версия ее песни Dans le monde entier, которая достигла 16-го места в чартах в июне 1965 года.

Ее стиль очаровал модельеров, и она стала моделью для таких творцов, как Ив Сен-Лоран и Пако Рабанн, которые разработали для нее мини-платье из золотых пластин. Арди была иконой моды в этом культовом золотом платье от Paco Rabanne в 1968 году.

Фронтмен группы Rolling Stones Мик Джаггер однажды назвал ее "идеальной женщиной", а ее коллега-певец и автор песен Боб Дилан написал ей несколько любовных писем.

Она сотрудничала с рядом артистов, включая Blur и Игги Попа.

Арди также была актрисой, которая снималась в фильмах таких режиссеров, как Жан-Люк Годар, Роже Вадим и Джон Франкенгаймер, а также писателем художественной и научно-популярной литературы. Среди тем, о которых она писала, была астрология, которую она полюбила в 1970-х годах.

Перед смертью Арди какое-то время болела, а в 2004 году выяснилось, что у нее диагностировали лимфому.

Ее карьера длилась более пяти десятилетий, за которые она выпустила около 30 альбомов. Последний альбом Арди Personne D'Autre (Nobody Else) вышел в 2018 году.

Журнал Rolling Stone поставил ее на 162-е место в списке 200 величайших певцов всех времен в 2023 году.