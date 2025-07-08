США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа

Соединенные Штаты Америки направляют Украине дополнительное оборонительное оружие. Об этом говорится в заявлении представителя Пентагона Шона Парнелла относительно военной помощи Украине, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что соответствующая инициатива реализуется по указанию президента США Дональда Трампа.

Министерство обороны направляет Украине дополнительное оборонительное оружие, чтобы обеспечить возможность украинцам защищать себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира и прекращением убийств - указывается в заявлении.

В Пентагоне добавили, что "наша система оценки военных поставок президентом США по всему миру остается действующей и является неотъемлемой частью наших оборонных приоритетов".

Напомним

Несколько часов назад президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме заявил, что США предоставят Украине больше оружия. По его словам, Вашингтон отправит Киеву новое вооружение в основном для обороны.

Накануне Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину из-за низкого уровня собственных военных запасов. Это решение, как пояснили в Белом доме, связано с пересмотром Минобороны США военной помощи другим странам.

Впоследствии Трамп пообещал Президенту Украины Владимиру Зеленскому разобраться, действительно ли была прекращена военная помощь Киеву.

Решение приостановить поставки оружия Украине принято в рамках стандартной проверки Пентагоном всей военной помощи - Белый дом