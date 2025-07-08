США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа

Сполучені Штати Америки надсилають Україні додаткову оборонну зброю. Про це йдеться у заяві речника Пентагону Шона Парнелла щодо військової допомоги Україні, повідомляє УНН.

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Зазначається, що відповідна ініціатива реалізується за вказівкою президента США Дональда Трампа.

Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб забезпечити можливість українцям захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств - вказується у заяві.

У Пентагоні додали, що "наша система оцінки військових поставок президентом США по всьому світу залишається чинною та є невід'ємною частиною наших оборонних пріоритетів".

Нагадаємо

Кілька годин тому президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху у Білому домі заявив, що США нададуть Україні більше зброї. За його словами, Вашингтон відправить Києву нове озброєння здебільшого для оборони.

Напередодні Білий дім підтвердив, що США припиняють постачання деяких видів зброї до України через низький рівень власних військових запасів. Це рішення, як пояснили в Білому домі, пов'язане з переглядом Міноборони США військової допомоги іншим країнам.

Згодом Трамп пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському розібратися, чи справді було припинено військову допомогу Києву.

Рішення призупинити постачання зброї Україні ухвалено в рамках стандартної перевірки Пентагоном усієї військової допомоги - Білий дім