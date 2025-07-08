Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать
Киев • УНН
В Киеве в автомобиле застрелили 48-летнего местного жителя. Полиция устанавливает личность нападавшего и проводит оперативно-розыскные мероприятия.
Убитым в автомобиле утром неизвестным стрелком в Киеве оказался 48-летний мужчина, личность которого установили, нападавшего до сих пор ищут, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.
Личность погибшего установлена - это 48-летний местный житель. Полиция продолжает работать на месте происшествия, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления
За совершение умышленного убийства предусмотрено наказание - до пятнадцати лет лишения свободы, отметили в полиции.
В Киеве неизвестный застрелил мужчину посреди улицы в авто: стрелка ищут08.07.25, 08:19 • 1385 просмотров