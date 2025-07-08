Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать

Убитым в автомобиле утром неизвестным стрелком в Киеве оказался 48-летний мужчина, личность которого установили, нападавшего до сих пор ищут, сообщили в ГУНП в столице во вторник, пишет УНН.

Личность погибшего установлена - это 48-летний местный житель. Полиция продолжает работать на месте происшествия, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению особо тяжкого преступления - сообщили в полиции.

За совершение умышленного убийства предусмотрено наказание - до пятнадцати лет лишения свободы, отметили в полиции.

В Киеве неизвестный застрелил мужчину посреди улицы в авто: стрелка ищут