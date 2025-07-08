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Вбивство чоловіка у Києві: особу загиблого встановили, стрілка продовжують шукати

Київ • УНН

 • 11850 перегляди

У Києві в автомобілі застрелили 48-річного місцевого жителя. Поліція встановлює особу нападника та проводить оперативно-розшукові заходи.

Вбивство чоловіка у Києві: особу загиблого встановили, стрілка продовжують шукати

Убитим в автомобілі вранці невідомим стрілком у Києві виявився 48-річний чоловік, особу якого встановили, нападника досі шукають, повідомили у ГУНП в столиці у вівторок, пише УНН.

Особа загиблого встановлена - це 48-річний місцевий мешканець. Поліція продовжує працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину

- повідомили у поліції.

За скоєння умисного вбивства передбачене покарання - до п’ятнадцяти років позбавлення волі, зазначили у поліції.

У Києві невідомий застрелив чоловіка посеред вулиці в авто: стрілка шукають08.07.25, 08:19 • 1453 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Київ
Tesla
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