Вбивство чоловіка у Києві: особу загиблого встановили, стрілка продовжують шукати
Київ • УНН
У Києві в автомобілі застрелили 48-річного місцевого жителя. Поліція встановлює особу нападника та проводить оперативно-розшукові заходи.
Убитим в автомобілі вранці невідомим стрілком у Києві виявився 48-річний чоловік, особу якого встановили, нападника досі шукають, повідомили у ГУНП в столиці у вівторок, пише УНН.
Особа загиблого встановлена - це 48-річний місцевий мешканець. Поліція продовжує працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину
За скоєння умисного вбивства передбачене покарання - до п’ятнадцяти років позбавлення волі, зазначили у поліції.
У Києві невідомий застрелив чоловіка посеред вулиці в авто: стрілка шукають08.07.25, 08:19 • 1453 перегляди