Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила

Прошло более четырех месяцев с момента запрета маркетинговых договоров на фармацевтическом рынке, однако единого решения о том, на каких условиях они будут разрешены снова, до сих пор не принято. Ключевой сложностью является сохранение баланса между государственным регулированием и хозяйственной автономией. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила народный депутат, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Оксана Дмитриева.

По ее словам, за более чем четыре месяца рассматривалось несколько редакций нового постановления по регулированию маркетинга на фармацевтическом рынке. Первый вариант был компромиссным, содержал ограничения на уровне 12% маркетинга от общего объема аптечных продаж и его поддержала значительная часть рынка. Однако в начале июня появилась новая версия с совершенно по-другому сформулированными процентными ограничениями - возвращение маркетинговых услуг в пределах 20% от объема реализации, что в реальности даст лишь 3,5% от маркетинга для аптек, и это вызвало новую волну дискуссий.

Сейчас вопрос процентов вообще стал второстепенным, потому что Минюст предоставил замечания, что ограничение в процентах не предусмотрено действующим законом, а значит — постановление не имеет права это регулировать. Поэтому, сейчас, из проекта постановления должен быть изъят этот пункт, и только после согласования со всеми причастными органами — данный проект должен попасть на голосование - отметила Дмитриева.

Она пояснила, что наибольшие трудности вызывает поиск баланса между государственным регулированием и хозяйственной автономией. Закон позволяет устанавливать порядок и условия предоставления маркетинговых услуг - это поддерживается большинством участников рынка.

"Однако, когда речь идет об установлении предельных объемов в виде процентов, возникает уже совсем другая ситуация. Часть рынка считает, что это — форма вмешательства в договорные отношения, которая может быть признана как ограничение хозяйственной свободы. С другой стороны — ограничения необходимы, чтобы предотвратить возможные злоупотребления, а главное — создать условия для снижения цен на лекарства. Также важной дискуссионной темой является, то от кого считать ограничения — от производителя или от аптеки. Это существенно влияет на финансовую модель всей отрасли", - отметила депутат.

Дмитриева также добавила, что в странах ЕС нет фиксированных финансовых ограничений на маркетинговые услуги. Там делают ставку на прозрачность финансовых отношений, запрет недобросовестной конкуренции, раскрытие маркетинговых платежей, и единых для всех участников рынка правилах, которые не препятствуют конкуренции.

Именно такие механизмы — правила, прозрачность, недискриминационность — предусмотрены и украинским законом в действующей редакции. Если в дальнейшем государство захочет устанавливать дополнительные финансовые ограничения — то для этого нужно четкое правовое обоснование, аналитика, оценка влияния, и, возможно, изменение законодательства - пояснила она.

Напомним

С 1 марта 2025 года, уже более четырех месяцев, в Украине действует постановление Кабмина №168, которое ввело ограничения наценок на лекарства и запрет маркетинговых соглашений. Сейчас Правительство пересматривает свое решение.

Пока постановление не дало реальных результатов, по состоянию на июнь 2025 года аналитики фиксируют рост цен на лекарства в Украине, несмотря на правительственные инициативы. Украинцы также отмечают, что не почувствовали снижения цен на лекарства. О подорожании лекарств вместо удешевления говорят и БФ "Пациенты Украины". По словам главы фонда Инны Иваненко, пока пациенты не ощущают существенного улучшения в стоимости или доступности лекарств.