Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
10:13 • 3447 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
10:12 • 12211 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
09:37 • 15702 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
09:02 • 22140 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 74031 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 108345 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 114768 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 133886 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 130640 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 118734 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+32°
4.5м/с
39%
744мм
Популярные новости
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата8 июля, 02:39 • 51341 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля8 июля, 04:05 • 54635 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине05:38 • 34535 просмотра
Число пострадавших в ДТП с автобусом "Киев-Днепр" возросло до 3306:01 • 13554 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать07:20 • 44749 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 139868 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 128108 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 150131 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 154991 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 248232 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эммануэль Макрон
Карл III
Ольга Стефанишина
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Венгрия
Турция
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 126340 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 314896 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 153522 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 269516 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 291080 просмотра
Актуальное
Financial Times
Facebook
Сухой Су-27
Instagram
MIM-104 Patriot

Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова

Киев • УНН

 • 434 просмотра

НАБУ провело обыск у нардепа Романа Каптелова по факту вероятного недостоверного декларирования. Следователи изъяли телефон, поскольку нардеп не указал в декларации имущество и доходы семьи в москве, включая квартиру стоимостью 17,5 млн грн.

Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова

В жилище нардепа от "Слуги народа" Романа Каптелова НАБУ провело обыск по делу о возможном недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление ВАКС.

Детали

17 июня 2025 года на основании постановления следственного судьи, детективами НАБ Украины был проведен обыск по месту жительства (Каптелова – ред.), а именно в домовладении по адресу: адрес_1, во время которого был изъят мобильный телефон iPhone 12 mini

- говорится в постановлении.

Мобильный телефон нардепа признали вещественным доказательством и по нему назначили проведение экспертиз. На телефон наложили арест.

Детективы НАБ Украины осуществляют досудебное расследование по факту вероятного недостоверного декларирования нардепом Каптеловым от 10 февраля 2025 года.

Согласно выписке из Единого реестра досудебных расследований, сведения об указанном уголовном производстве внесены с правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 3662 УК Украины со следующей фабулой: "в Офис Генерального прокурора поступило письмо от Национального антикоррупционного бюро Украины с информацией о подготовленном журналистами проекта расследований Радио Свобода "Схемы" видеосюжете относительно (нардепа)". Согласно видеосюжету в поданных ежегодных декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2022-2023 годы Каптелов не отразил членов семьи, сведения об объекте недвижимости, принадлежащем членам его семьи и находящемся в москве, а также доходы жены, полученные на территории российской федерации.

В судебном заседании было установлено, что 30 января 2024 года Каптеловым была подана исправленная декларация с нарушением п.1 ч.1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно не были указаны сведения о членах его семьи, несовершеннолетних детях, а также о принадлежащем им на праве собственности имуществе.

Речь шла, в частности, о квартире в москве общей площадью 101,8 кв. м и приблизительной стоимостью 17,5 млн грн, которая принадлежит его жене и детям.

Из материалов дела следует, что в соседнем аналогичном доме продается квартира, где один квадратный метр недвижимости стоит почти 420 000 руб. или примерно 175 000 грн. Таким образом, указанная квартира может иметь рыночную стоимость около 17 000 000 грн, а стоимость той доли, которой владеют жена и дети Каптелова и которую он не указал в декларации, составляет около 6 000 000 грн.

Контекст

Руководитель САП Александр Клименко сообщал в феврале 2025 года, что САП начала производство в отношении нардепа Романа Каптелова из-за незадекларированной недвижимости его семьи в москве. Дело касается проживания жены и детей в РФ, а также доходов жены от российского госучреждения.

В расследовании проекта Радио Свобода "Схемы" говорилось о том, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов не указал в своей декларации проживание жены и детей в россии, а также не задекларировал их московскую недвижимость и доходы жены-гражданки рф от государственного учреждения в москве.

Обратили внимание журналисты и на поездки нардепа за границу во время полномасштабного вторжения: они совпали по времени с поездками его жены из россии в Турцию, из-за чего депутат пропустил несколько пленарных заседаний Верховной Рады.

В медиа нардеп от президентской фракции высказывал антизападную риторику и критиковал сближение с ЕС, потому что там, мол, "слишком тщательно проверяют источники доходов".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществополитикаКриминал и ЧП
Радио Свобода
Слуга народа
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Турция
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9