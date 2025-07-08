Не указал в декларации недвижимость в москве: НАБУ провело обыски у нардепа Каптелова

В жилище нардепа от "Слуги народа" Романа Каптелова НАБУ провело обыск по делу о возможном недостоверном декларировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление ВАКС.

Детали

17 июня 2025 года на основании постановления следственного судьи, детективами НАБ Украины был проведен обыск по месту жительства (Каптелова – ред.), а именно в домовладении по адресу: адрес_1, во время которого был изъят мобильный телефон iPhone 12 mini - говорится в постановлении.

Мобильный телефон нардепа признали вещественным доказательством и по нему назначили проведение экспертиз. На телефон наложили арест.

Детективы НАБ Украины осуществляют досудебное расследование по факту вероятного недостоверного декларирования нардепом Каптеловым от 10 февраля 2025 года.

Согласно выписке из Единого реестра досудебных расследований, сведения об указанном уголовном производстве внесены с правовой квалификацией уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 3662 УК Украины со следующей фабулой: "в Офис Генерального прокурора поступило письмо от Национального антикоррупционного бюро Украины с информацией о подготовленном журналистами проекта расследований Радио Свобода "Схемы" видеосюжете относительно (нардепа)". Согласно видеосюжету в поданных ежегодных декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2022-2023 годы Каптелов не отразил членов семьи, сведения об объекте недвижимости, принадлежащем членам его семьи и находящемся в москве, а также доходы жены, полученные на территории российской федерации.

В судебном заседании было установлено, что 30 января 2024 года Каптеловым была подана исправленная декларация с нарушением п.1 ч.1 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", а именно не были указаны сведения о членах его семьи, несовершеннолетних детях, а также о принадлежащем им на праве собственности имуществе.

Речь шла, в частности, о квартире в москве общей площадью 101,8 кв. м и приблизительной стоимостью 17,5 млн грн, которая принадлежит его жене и детям.

Из материалов дела следует, что в соседнем аналогичном доме продается квартира, где один квадратный метр недвижимости стоит почти 420 000 руб. или примерно 175 000 грн. Таким образом, указанная квартира может иметь рыночную стоимость около 17 000 000 грн, а стоимость той доли, которой владеют жена и дети Каптелова и которую он не указал в декларации, составляет около 6 000 000 грн.

Контекст

Руководитель САП Александр Клименко сообщал в феврале 2025 года, что САП начала производство в отношении нардепа Романа Каптелова из-за незадекларированной недвижимости его семьи в москве. Дело касается проживания жены и детей в РФ, а также доходов жены от российского госучреждения.

В расследовании проекта Радио Свобода "Схемы" говорилось о том, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов не указал в своей декларации проживание жены и детей в россии, а также не задекларировал их московскую недвижимость и доходы жены-гражданки рф от государственного учреждения в москве.

Обратили внимание журналисты и на поездки нардепа за границу во время полномасштабного вторжения: они совпали по времени с поездками его жены из россии в Турцию, из-за чего депутат пропустил несколько пленарных заседаний Верховной Рады.

В медиа нардеп от президентской фракции высказывал антизападную риторику и критиковал сближение с ЕС, потому что там, мол, "слишком тщательно проверяют источники доходов".