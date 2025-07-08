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Не вказав в декларації нерухомість в москві: НАБУ провело обшуки у нардепа Каптєлова

Київ • УНН

 • 824 перегляди

НАБУ провело обшук у нардепа Романа Каптєлова за фактом ймовірного недостовірного декларування. Слідчі вилучили телефон, оскільки нардеп не вказав у декларації майно та доходи сім'ї в Москві, включаючи квартиру вартістю 17,5 млн грн.

Не вказав в декларації нерухомість в москві: НАБУ провело обшуки у нардепа Каптєлова

У житлі нардепа від "Слуги народу" Романа Каптєлова НАБУ провело обшук у справі щодо ймовірне недостовірне декларування. Про це УНН повідомляє з посиланням на ухвалу ВАКС.

Деталі

17 червня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді, детективами НАБ України було проведено обшук за місцем проживання (Каптєлова – ред.), а саме у домоволодінні за адресою: адреса_1 , під час якого було вилучено мобільний телефон iPhone 12 mini

- йдеться в ухвалі.

Мобільний телефон нардепа визнали речовим доказом й по ньому призначили проведення експертиз. На телефон наклали арешт.

Детективи НАБ України здійснюють досудове розслідування за фактом ймовірного недостовірного декларування нардепом Каптєловим від 10 лютого 2025 року.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вказане кримінальне провадження внесені із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3662 КК України з наступною фабулою: "до Офісу Генерального прокурора надійшов лист від Національного антикорупційного бюро України з інформацією про підготовлений журналістами проєкту розслідувань Радіо Свобода "Схеми" відео сюжет відносно (нардепа)". Відповідно до відеосюжету у поданих щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2022-2023 роки Каптєлов не відобразив членів сім`ї, відомості про об`єкт нерухомості, що належить членам його сім`ї та знаходиться у москві, а також доходи дружини отримані на території російської федерації.

У судовому засіданні було встановлено, що 30 січня 2024 року Каптєловим була подана виправлена декларація з порушенням п.1 ч.1 ст. 46 Закону України "Про запобігання корупції", а саме не було зазначено відомостей про членів його сім`ї, неповнолітніх дітей, а також про належне їм на праві власності майно.

Йшлось зокрема про квартиру в москві загальною площею 101,8 км та приблизною вартістю 17,5 млн грн, яка належить його дружині й дітям.

З матеріалів справи вбачається, що в сусідньому аналогічному будинку продається квартира, де один квадратний метр нерухомості коштує майже 420 000 руб. або приблизно 175 000 грн. Таким чином, зазначена квартира коштує майже 420 000 руб. або приблизно 175 000 грн. Таким чином, зазначена квартира може мати ринкову вартість близько 17 000 000 грн, а вартість тієї частки, якою володіють дружина та діти Каптєлова і яку він не зазначив у декларації, становить близько 6 000 000 грн.

Контекст

Керівник САП Олександр Клименко повідомляв у лютому 2025 року, що САП розпочала провадження щодо нардепа Романа Каптєлова через незадекларовану нерухомість його сім'ї в москві. Справа стосується проживання дружини та дітей в рф, а також доходів дружини від російської держустанови.

В розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми" йшлося про те, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов не вказав у своїй декларації проживання дружини та дітей в росії, а також не задекларував їхню московську нерухомість та доходи дружини-громадянки рф від державної установи у москві.

Звернули увагу журналісти і на подорожі нардепа за кордон під час повномасштабного вторгнення: вони збіглись у часі з поїздками його дружини з росії до Туреччини, через що депутат пропустив декілька пленарних засідань Верховної Ради.

У медіа нардеп від президентської фракції висловлював антизахідну риторику і критикував зближення з ЕС, бо там, мовляв, "надто ретельно перевіряють джерела доходів".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Радіо Свобода
Слуга народу
Національне антикорупційне бюро України
Туреччина
Україна
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