Не вказав в декларації нерухомість в москві: провадження щодо нардепа Каптєлова розпочате - САП

Розпочате провадження за інформацією ЗМІ про те, що нардеп Роман Каптєлов не вказав у своїй декларації проживання дружини та дітей в росії, не задекларував їхню московську нерухомість та доходи дружини-громадянки рф. Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

На запитання, чи були внесені відомості до Реєстру досудових розслідувань щодо народного депутата Романа Каптєлова, який як стверджують ЗМІ не вказав у своїй декларації проживання дружини та дітей в росії, а також не задекларував їхню московську нерухомість, Клименко відповів:

"Це провадження розпочате виконуючим обов'язки Генпрокурора".

Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що розслідування такої категорії справ й отримання інформації саме з цієї юрисдикції - це доволі складно, адже отримати докази щодо вартості нерухомості в росії – це виклик для органів досудового розслідування.

Клименко додав, що Україна не направляє у рф запитів про міжнародно-правову допомогу.

Ми підготували відповідне клопотання, направили його. Але потрібно зважити, що розслідування такої категорії справ й отримання інформації саме з цієї юрисдикції – це доволі складне в доведення категорія справ. Тому що отримати в той спосіб, який передбачений кримінальним процесом докази щодо вартості нерухомості в росії – це виклик для органів досудового розслідування, - сказав Кривонос

Контекст

В розслідуванні проєкту Радіо Свобода "Схеми" йшлося про те, що народний депутат від фракції "Слуга народу" Роман Каптєлов не вказав у своїй декларації проживання дружини та дітей в росії, а також не задекларував їхню московську нерухомість та доходи дружини-громадянки рф від державної установи у москві.

Звернули увагу журналісти і на подорожі нардепа за кордон під час повномасштабного вторгнення: вони збіглись у часі з поїздками його дружини з росії до Туреччини, через що депутат пропустив декілька пленарних засідань Верховної Ради.

У медіа нардеп від президентської фракції висловлював антизахідну риторику і критикував зближення з ЕС, бо там, мовляв, "надто ретельно перевіряють джерела доходів".

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