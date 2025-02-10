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Не указал в декларации недвижимость в москве: производство в отношении нардепа Каптелова начато - САП

Не указал в декларации недвижимость в москве: производство в отношении нардепа Каптелова начато - САП

Киев  •  УНН

 • 7237 просмотра

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САП начала производство в отношении нардепа Романа Каптелова из-за незадекларированной недвижимости его семьи в Москве. Дело касается проживания жены и детей в рф, а также доходов жены от российского госучреждения.

Начато производство по информации СМИ о том, что  нардеп Роман Каптелов не указал в своей декларации проживания жены и детей в россии, не задекларировал их московскую недвижимость и доходы жены-гражданки рф. Об этом сообщил руководитель САП  Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

Детали

На вопрос, были ли внесены сведения в Реестр досудебных расследований в отношении народного депутата Романа Каптелова, который как утверждают СМИ не указал в своей декларации проживания жены и детей в россии, а также не задекларировал их московскую недвижимость, Клименко ответил:

"Это производство начато исполняющим обязанности Генпрокурора".

Директор НАБУ Семен Кривонос добавил, что расследование такой категории дел и получение информации именно из этой юрисдикции - это довольно сложно, ведь получить доказательства по стоимости недвижимости в России - это вызов для органов досудебного расследования.

Клименко добавил, что Украина не направляет в рф запросов о международно-правовой помощи.

Мы подготовили соответствующее ходатайство, направили его. Но нужно учесть, что расследование такой категории дел и получение информации именно из этой юрисдикции - это довольно сложная в доказывании категория дел. Потому что получить тем способом, который предусмотрен уголовным процессом доказательства по стоимости недвижимости в России - это вызов для органов досудебного расследования,

- сказал Кривонос

Контекст

В  расследовании проекта Радио Свобода "Схемы" говорилось о том, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов не указал в своей декларации проживания жены и детей в России, а также не задекларировал их московскую недвижимость и доходы жены-гражданки рф от государственного учреждения в Москве.

Обратили внимание журналисты и на путешествия нардепа за границу во время полномасштабного вторжения: они совпали во времени с поездками его жены из россии в Турцию, из-за чего депутат пропустил несколько пленарных заседаний Верховной Рады.

В медиа нардеп от президентской фракции высказывал антизападную риторику и критиковал сближение с ЕС, потому что там, мол, "слишком тщательно проверяют источники доходов".

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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